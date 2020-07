En España crece el temor por una segunda ola, tras el brote de casos de covid-19

En un tórrido verano, los focos aparecen antes de lo previsto. Los brotes, un total de 280, emergen de las cenizas. Todo el mapa español registra la existencia de nuevos casos de coronavirus, mientras el gobierno y el Rey Felipe VI llaman a la responsabilidad individual y también a la calma de la población. El miedo a que se propague una "segunda ola" en el país obliga a las autoridades de cada comunidad a imponer nuevas restricciones. Además, el presidente Pedro Sánchez tiene otro frente controversial: precisar un número de víctimas fatales.



La población teme una "segunda ola" de contagios y ya se prevé, en las universidades públicas y colegios, por ejemplo, esta situación, por lo tanto, se han readecuado los programas educativos para continuar en esta "nueva normalidad" hasta el desarrollo de una vacuna. Sin dudas los más preocupados son los centros de salud, donde actualmente el número de pacientes en las unidades de terapia intensiva está controlado.



La figura del rastreador, un profesional de salud pública que busca tejer las redes sociales (y reales) que una persona infectada ha sostenido durante los días previos a la detección de la enfermedad, resulta clave para poder aislar los focos de contagio. Las Fuerzas Armadas han estado trabajando en un sistema de rastreo y detección temprana del virus dentro de su propia esfera, que, en caso de que fuese necesario, se podría ampliar a la población civil. Serían "apoyos puntuales y excepcionales solicitados por las autoridades competentes", destaca el Boletín Oficial de Defensa.



Cataluña es la comunidad española más afectada por los rebrotes, motivo por el cual, se impusieron medidas de confinamiento, restricciones que buscan evitar o controlar el efecto propagación. Ayer se registraron 886 nuevos casos (la mitad que el día anterior) en esta comunidad. El jueves se iba a celebrar en Cataluña el Día del Libro y la Rosa, Sant Jordi, que había sido pospuesto en abril pasado. Este encuentro entre autores y lectores era una de las grandes esperanzas del mundo editorial, pero debió ser cancelado nuevamente ante el preocupante contexto.



El denominado "ocio nocturno", es decir, discotecas y pubs, fue suspendido por quince días en siete comunidades, entre ellas, Barcelona y Valencia, mientras que los casinos y restaurantes pueden permanecer abiertos hasta la medianoche. Los jóvenes son el segmento de la sociedad en la mira, pues serían sus encuentros y actividades, con baja percepción del riesgo, las responsables, en gran medida de varios rebrotes en todo el país, como es el caso de Totana, en Murcia, localidad que ha debido ser confinada.



La gente se sienta en una terraza cerca del Museo Nacional de Arte de Barcelona (MNAC) el 25 de julio de 2020 Fuente: AFP

En Vizcaya y en Galicia también se computan nuevos brotes. En esta última comunidad, en La Coruña, indigna el motivo del rebrote: el viaje de un equipo de fútbol madrileño, Fuenlabrada, que se trasladó en avión a disputar un partido con la mayor parte de su plantel infectado. Actualmente confinados en un hotel gallego, son 28 los casos positivos de miembros del club. También en Zaragoza, en Aragón, se realizó un retroceso en "la nueva normalidad", con varias restricciones y la recomendación de las autoridades de no salir de la ciudad para no propagar el virus al resto del territorio.



El Ministerio de Sanidad computa la cifra de 28.432 muertos a causa de la Covid-19, números oficiales que se obtienen a partir de la confirmación de las pruebas denominadas PCR (por sus siglas en inglés a partir de Polymerase Chain Reaction). Sin embargo, el diario El País publicó hoy una cifra que preocupa y que supera ampliamente a la anterior: 44.868 serían las víctimas fatales de la enfermedad en España. El número se desprende a partir de los cómputos de 17 comunidades autónomas e incorpora aquellos pacientes que fallecieron "por Covid o con sospecha de covid". De este modo, España se ubica en Europa detrás del Reino Unido en cantidad de muertos, y con medidas de seguridad más rígidas en un estado de alarma que se extendió durante cien días. El Partido Popular le reclamaba a Sánchez en el Congreso, a través de su líder Pablo Casado, que precisara la cantidad de víctimas.



"España es un país seguro para el turismo y está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes", dijo hoy la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, luego de que se impusiera la cuarentena obligatoria a quienes lleguen desde España al Reino Unido. Luego de una gira por el Viejo Continente, una maratón de encuentros en distintas capitales con diversos líderes que concluyó con un final feliz en Bruselas, con el acuerdo del Plan Europeo de Recuperación firmado, el gobierno español celebró esta semana con algarabía el pacto.



A través de esta operación financiera, España recibirá 140.000 millones de euros, de los cuales un poco más de la mitad será no reembolsable. Sin embargo, preocupan los rebrotes del virus, porque si no se controlaran pronto, no serán solo las vidas que se cobrará la enfermedad, sino los puestos de trabajo que también llevará consigo.