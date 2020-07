OMS reportó nuevo récord: hubo 284.000 contagios de COVID-19 en 24 horas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este viernes un aumento récord de nuevos casos de coronavirus en el mundo, con un total de 284.196 infecciones en 24 horas.



Las mayores alzas se informaron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica, de acuerdo al reporte diario. El número de muertes ascendió en 9.753, la mayor cifra diaria desde el récord de 9.797 fallecimientos del 30 de abril.



El récord anterior de casos nuevos de COVID-19 era de 258.848 casos, del 18 de julio. Las muertes a nivel global han estado promediando 5.000 al día este mes, por encima de la media de 4.600 de junio.



La OMS comunicó 69.641 nuevos casos en Estados Unidos, 67.860 en el Brasil, 49.310 en la India y 13.104 en Sudáfrica. Los mayores aumentos de nuevas muertes se reportaron en Perú (3.876), Brasil (1.284), Estados Unidos (1.074), México (790) y la India (740).



Perú revisó recientemente sus datos de COVID-19 y en un día aumentó su número total de muertes en 3.000 hasta más de 17.000.



El 17 de julio, la India se convirtió en el tercer país del mundo en registrar más de 1 millón de casos del nuevo coronavirus, sólo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Los epidemiólogos dicen que es probable que a India le falten meses para alcanzar el pico de contagios.



Los casos en Brasil cruzaron la marca de los 2 millones el 16 de julio, duplicándose en menos de un mes, ya que el país añade casi 40.000 nuevos casos al día. El mosaico de respuestas de los estados y ciudades, en ausencia de una política fuertemente coordinada por el gobierno federal, no ha tenido resultados en Brasil.



Estados Unidos, que lidera los casos en el mundo con más de 4 millones de infectados, también ha tratado de frenar el brote a nivel estatal y local, con un éxito limitado. "Poderosos y capaces" La OMS dijo el jueves que Estados Unidos, Brasil e India, que sufren los peores brotes de coronavirus en el mundo, pueden superar la pandemia. "Se trata de países poderosos, capaces y democráticos, con tremendos recursos internos para resistir esta enfermedad", dijo el doctor Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra.



El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo por su parte que la OMS está viendo una intensa transmisión del coronavirus en relativamente pocos países. "Dos tercios de todos los casos son de 10 países. Casi la mitad de todos los casos reportados hasta ahora son de sólo tres países", sostuvo en referencia a Estados Unidos, Brasil e India.



En todo el mundo se han reportado más de 15 millones de casos y casi 620.000 muertes, añadió.



Tedros dijo el jueves que los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, cuestionando su independencia, no eran ciertos y no distraerían a la organización de su trabajo en la lucha contra el coronavirus.



El director general de la OMS ha sido criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Pompeo, que lo han acusado de ser prochino.



"Y los comentarios son falsos e inaceptables y sin ningún fundamento", dijo Tedros en respuesta a una pregunta en una reunión informativa en Ginebra sobre las observaciones de Pompeo del martes en Londres. "Nuestro único objetivo, y el de toda la organización, es salvar vidas (...) Y la OMS no se distraerá con estos comentarios. No queremos que la comunidad internacional también se distraiga".