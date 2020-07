China negó que consulado en Houston haya robado propiedad intelectual

China negó que su consulado de Houston haya robado propiedad intelectual o información de empresas, un día después de que Estados Unidos ordenara el cierre de la sede diplomática, una medida que profundiza las crecientes tensiones bilaterales y por la que el gigante asiático reiteró que habrá "represalias".



Apenas unas horas después, el Gobierno estadounidense anunció la detención de tres ciudadanos chinos y acusó a un cuarto de esconderse en el consulado de esa potencia asiática en San Francisco. Además, argumentó que los investigadores -a los que la prensa calificó como presuntos hackers-, no habían revelado sus conexiones con el Ejército de su país de origen.



"Cuatro personas han sido recientemente imputadas por fraude en el visado en conexión con un plan para mentir sobre su estatus como miembros de las fuerzas militares de China (...) mientras estaban en Estados Unidos participando en investigaciones", informó en su página web el Departamento de Justicia.



"Estos miembros del Ejército de China presentaron solicitudes para visados de investigación, ocultando su verdadera afiliación con el Ejército de China", señaló el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Demers, según reprodujo la agencia de noticias DPA.



El Departamento de Justicia estadounidense había acusado a dos ciudadanos chinos de hackear servidores de empresas de 11 países para intentar robar datos de la vacuna contra el coronavirus y secretos de tecnología militar.



El secretario de Justicia, William Barr, anunció la imputación de Li Xiaoyu, de 34 años, y de Dong Jiazhi, de 33, "dos piratas informáticos chinos que trabajaban con el ministro chino de Seguridad de Estado". Sin embargo, hasta el momento no fueron detenidos.



No está claro si los detenidos hoy son los dos ciudadanos chinos imputados.



Esta mañana el vocero de la Cancillería china, Wang Wenbin, había acusado a Washington de violar "las normas básicas del derecho internacional" al dar la orden de cerrar el consulado de Houston, en el estado de Texas.



El portavoz chino desestimó, además, las acusaciones estadounidenses de espionaje y robo de propiedad intelectual y advirtió que habrá represalias.



"Estas acusaciones son maliciosas y su único objetivo es difamar a China. El cierre del consulado es una medida completamente injustificada y China se reserva el derecho a tomar represalias", advirtió Wang, citado por la CNN.



El Departamento de Estado dio ayer 72 horas a Beijing para cerrar su consulado en Houston, para "proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos", alegando que agentes chinos habían tratado de robar datos de instalaciones en ese estado sureño.



China tiene cinco consulados en Estados Unidos. El de Houston fue el primero que China abrió en Estados Unidos después del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1979.



El mismo día que se ordenó su cierre, la policía de Houston informó que recibió una denuncia de que salía humo del patio afuera del establecimiento chino.



Medios locales compartieron un video en el que aparentemente había funcionarios dentro del establecimiento quemando documentos. En las imágenes emitidas por el canal KPRC se ve a los supuestos funcionarios apagando el incendio luego de haber impedido la entrada a los bomberos.



Estados Unidos tiene una embajada en Beijing y consulados en otras cinco ciudades continentales: Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Shenyang y Wuhan. También tiene un consulado en Hong Kong, un territorio chino.



La prensa estatal china dejó hoy entrever la posibilidad de que China reaccione con el cierre de uno de los consulados de Estados Unidos.