Chile reportó 1.741 nuevos casos de covid-19 y anunció que relaja restricciones

El Ministerio de Salud de Chile informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.741 nuevos contagios de coronavirus (336.402 totales), una cifra que marca que la curva se está estabilizando. Es por esa razón que anunció que relaja restricciones: los mayores de 75 años podrán salir a la calle en días y horarios específicos.



Podrán ir acompañados de una persona pero tendrán que respetar la distancia con los demás y usar mascarilla. Además, no podrán asistir a lugares cerrados. En una primera etapa, podrán salir una hora diaria pero luego se irá flexibilizando.



La medida entrará en vigor el sábado. En el paso 1 y 2, se va a permitir que puedan salir durante una hora los lunes, jueves y sábados, entre las 11:00 y 12:00.



"Nueve regiones han disminuido sus casos en los últimos siete días", destacó la subsecretaria de la cartera, Paula Daza, quien igualmente instó a cumplir todos los protocolos sanitarios.



Respecto a los fallecidos, se informó que hubo 45 nuevos muertos, que totalizan 8.722 desde el inicio de la pandemia en el país.



De los nuevos infectados, 1.391 presentaron síntomas, 238 son asintomáticos y 112 no fueron notificados. Además, 18.439 están activos y 309.241 se recuperaron.





Por su parte, el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, consignó que hay 1.688 personas internadas en terapia intensiva, 1.388 con ventilación mecánica y 263 en estado crítico. Además, hay disponibles 480 ventiladores y se hicieron 12.793 exámenes PCR en las últimas 24 horas, para totalizar 1.445.773. Más fallecidos en las zonas vulnerables El coronavirus ha impactado de forma distinta a los chilenos según su lugar de residencia, como respaldan los datos de los últimos informes epidemiológicos del Ministerio de Salud.



Los barrios de Pedro Aguirre Cerda, San Ramon y Recoleta son los que sufren la mayor mortalidad por el SARS-CoV-2 con alrededor de 150 fallecidos por 100.000 personas.



Los expertos y varios de sus alcaldes han señalado el hacinamiento, el deficiente acceso a servicios de salud, la pobreza o la presencia de enfermedades crónicas como algunos de los motivos detrás de la alta transmisión y afectación del virus.



Con más de 335.000 contagios, Chile es el octavo país del mundo con más casos, por delante de Reino Unido, Italia y España, según la Universidad John Hopkins.



"Los primeros meses de pandemia se popularizó el lema 'el virus lo traen los ricos, los muertos los ponen los pobres', dado que los primeros casos se reportaron en las zonas altas y se habló de que fueron chilenos que regresaban de viajar por Asia y Europa", recordó Emmanuelle Barozet, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), según recoge EFE.



La socióloga apuntó que cuatro meses y medio después de confirmar el primer contagio "solo los grupos más vulnerables han recibido ayudas del Gobierno" y que la actual crisis sanitaria se suma al terremoto social y político del pasado octubre.



Pese a haber reducido la pobreza al 9,8 % tras décadas de crecimiento económico, Chile es el segundo país de la OCDE -solo por detrás de México- con la mayor brecha de ingresos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre.



Según la Cepal, el 1 % de los hogares más ricos de Chile poseen más de una cuarta parte de la riqueza nacional.



"La sensación de una gran parte de la población es que los problemas que puso sobre el tapete el estallido no han sido ni siquiera remotamente atendidos", agregó Baronzet, por lo que va a seguir latente la "presión de la calle".