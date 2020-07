Coronavirus en Italia: Evalúan cuarentenas locales por el repunte de contagios

Las autoridades de la región que incluye Roma advirtieron el domingo a los ciudadanos que podrían ordenarse cuarentenas locales si se detectan más picos de infecciones por COVID-19.



Alessio D'Amato, comisionado de salud de la región de Lazio, dijo que el domingo se registraron 17 nuevos casos de coronavirus, 10 de ellos importados de otros países cuando residentes extranjeros regresaron a Italia. Muchos de los casos recientes del área de Roma han sido entre trabajadores que regresan de Bangladesh.



"Hago un llamado a que se usen las mascarillas, de lo contrario, tendremos que confinarnos de nuevo y se ordenarán medidas que restrinjan las actividades y movimientos de los ciudadanos de los hogares", dijo D'Amato.



"No podemos dar marcha atrás y desperdiciar todos los esfuerzos realizados hasta ahora", agregó en una publicación de Facebook.



El aumento de casos en Lazio se incluyeron en los 219 nuevos que reportó Italia el domingo, elevando a 244.434, el número de infecciones confirmadas desde que comenzó el brote, con 35.045 decesos.



Protección Civil italiana ha informado además solo tres muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, un buen dato comparado con los 249 positivos y 14 muertos del sábado.



También se ha registrado un aumento en los casos activos, que pasan de 12.368 a 12.440. Además, 143 personas han recibido el alta en las últimas 24 horas por las 323 del viernes, para un total de 71.464.



Con estos datos, por el momento parece que la llegada de posibles contagiados desde el extranjero en verano y una posible relajación de las medidas de prevención no están afectando a Italia. Además es habitual un descenso de los casos por la bajada de la actividad sanitaria durante el fin de semana.



Además, por primera vez en mucho tiempo, Lombardía no es la región con más casos nuevos, sino que esta vez la lista la encabeza Emilia Romaña con 51 nuevos contagios, seguida de Véneto, con 48, mientras que Lombardía se queda en 33. Lacio y Toscana registran 16 y 17 casos respectivamente, principalmente debido a los casos importados.



El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha advertido este domingo en las redes sociales de la necesidad de que los ciudadanos sigan respetando las reglas de prevención de infecciones para evitar que la pandemia se propague aún más a nivel mundial.



"Estamos en medio de la batalla. Es esencial continuar comportándose correctamente: uso de la mascarilla, distancia de al menos un metro y lavado frecuente de manos", ha pedido.



Speranza es uno de los ministros del Gobierno que aboga por prolongar el estado de emergencia en Italia hasta final de año, a partir del 31 de julio que es cuando acaba, pero ha subrayado en los últimos días que será el Parlamento el que tome esta decisión.