Emiratos Árabes Unidos lanzó con éxito su primera misión a Marte

Emiratos Árabes Unidos se convirtió en jugador importante en la carrera espacial al lanzar con éxito su primera misión exploratoria al planeta Marte.La sonda "Hope Mars Mission" fue lanzada desde el centro espacial Tanegashima, en Japón, con el carácter histórico de ser la primera misión interplanetaria de una nación árabe, después de algunas postergaciones por cuestiones climáticas.La nave no tripulada tendrá como misión buscar certezas en cuanto a las condiciones atmosféricas en el planeta rojo.Según el director de la misión, Omran Sharaf, para alcanzar el lanzamiento fueron necesarios seis años de trabajo: "No ha sido un itinerario suave, sino lleno de retos", explicó el experto al diario español El Mundo.El director, de profesión ingeniero, sostuvo que la pandemia del coronavirus puso en riesgo la misión, que casi llegó a ser postergada para 2.022.Si no se registran imprevistos en su singladura, la 'Hope' alcanzará la órbita de Marte, a una distancia actual de la Tierra de 142 millones de kilómetros, en febrero de 2.021.La sonda estará en funcionamiento durante un año marciano, equivalente a un año, 321 días y 7 horas terrestres."Los científicos creen que Marte fue similar a la Tierra hace mucho tiempo. La vida murió tras perderse la atmósfera.Comprender mejor los cambios en Marte y lo que sucedió allí nos ayudará a entender mejor las transformaciones que están ocurriendo en la Tierra", había explicado al mismo medio Sharaf antes de la misión.