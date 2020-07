Argentino condenado a muerte: hubo audiencia para buscar detener su ejecución

Para la defensa del cordobés Víctor Hugo Saldaño, "si lo matan, su muerte va a ser igual de racista que la de George Floyd".



Dos altos funcionarios del Departamento de Estado del país que gobierna Donald Trump, una representación de la Cancillería argentina y la madre y el abogado de Saldaño se conectaron para el seguimiento de la condena.



Es el cordobés de 47 años que hace 25 está en la death row (corredor de la muerte) de una prisión de máxima seguridad de Houston a la espera de que se ejecute su sentencia de muerte. Mató "a sangre fría" Paul Ray King, un comerciante de Dallas al que secuestró en el estacionamiento de un supermercado, le robó y disparó en un bosque en 1995.



La pandemia de coronavirus, que en EE.UU. tuvo miles de víctimas incluso en las cárceles, le "extendió" la vida. Pero podría ya no demorarse más la ejecución del único argentino en la historia sentenciado a la pena capital. Por eso la urgencia de la audiencia en Zoom.



El aflojamiento de las cuarentenas ?que fue dispar según las jurisdicciones, pero frenó las inyecciones letales?, el descenso de nuevos casos positivos y el impulso de las elecciones en EE.UU. reactivaron las ejecuciones federales después de casi dos décadas. Días atrás, Daniel Lewis Lee fue el primer convicto ejecutado en una cárcel federal en 17 años. Y, en Texas, los votantes de Trump apoyan las ejecuciones.



"Las que se harán son de la justicia federal, y Saldaño responde a la del Estado donde fue el homicidio, Texas. Él no está en la lista de próximos a morir. Pero puede estarlo. Pueden ejecutarlo mañana. Lo que lo salva ya no es el coronavirus y todas sus complicaciones burocráticas, es el escándalo que generaría que lo maten cuando tuvimos esta audiencia para evitarlo", dice a Clarín Juan Carlos Vega, el abogado que representa a Saldaño desde la Argentina.



Más del 40% de las 22 ejecuciones registradas en 2019 se llevaron a cabo en ese Estado. Y el "corredor de la muerte" de la Unidad Allan B. Polunsky, donde está el cordobés, dejó muchas de sus celdas "vacantes".



"El gobernador de Texas (Greg Abbott) suele dar un baño de sangre para su población con dos o tres ejecuciones por año. Pero nosotros no pedimos su clemencia (NdR: como en las películas, un llamado del gobernador frenaría su muerte), tampoco que lo perdonen. Pedimos que se cumpla con lo que resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que anuló la sentencia por 'racismo judicial'. Si matan a Saldaño su muerte va a ser igual de racista que la de George Floyd", subraya.



La vinculación con la muerte del Floyd, el afroamericano detenido por un policía blanco que con la fuerza de la rodilla contra su garganta le provocó la muerte por asfixia, fue la clave de la exposición de Vega frente a Catalina Páez, Daniel García -ambos de la Organización de los Estados Americanos (OAS) y conectados desde Washington- y Javier Salgado, de Cancillería argentina, que intervino como amicus curiae (a modo de "testigo", por tratarse de un argentino condenado).



El caso del argentino en 2003 llevó a la "Ley Saldaño", que derogó la norma que adjudicaba a los extranjeros un grado de "peligrosidad futura mayor" que el que se preveía para los nativos. La CIDH dijo que EE.UU. es responsable de violaciones a los derechos humanos por racismo y dijo además que el "corredor de la muerte" no es una cárcel sino un lugar de tortura, y que EE.UU. debía ordenar la liberación del argentino hasta la realización de un nuevo juicio.



"Cuando dije lo de Floyd, tardaron 20 minutos en volver de hablar entre ellos y dar respuesta. Se pusieron como locos diciendo que eso fue racismo y que Floyd era inocente. Nosotros nunca defendimos la inocencia de Saldaño. Ni su madre lo hizo. Nosotros pedimos un juicio justo. No la condena a muerte de un extranjero en un juicio racista", puntúa.



EE.UU. enfrenta demandas de otros familiares de condenados a muerte extranjeros. Pero Saldaño es el único por el que da respuestas. Esto, según la defensa, es porque "se siente obligado a responderle al mundo". Tanto a la Argentina como a la Comisión.



"Es que no hay precedentes de una condena a muerte que haya sido cuestionada y, con sentencia firme, anulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora EE.UU. tiene que cumplir. O decir que tiene 'coronita' frente al mundo y matar cuando quiere", cierra Vega.



Según el abogado de Saldaño, la actual gestión de Cancillería, con Felipe Solá al frente, "muestra más apoyo para que EE.UU. cumpla con lo decidido por la Comisión". Lo dice en relación al ex canciller Jorge Faurie, quien, sin el aval de la familia, y junto al abogado estadounidense Jonathan Miller, el año pasado apeló la sentencia en la Corte Suprema de Estados Unidos. Finalmente, se rechazó revisar el caso y el argentino quedó a la espera de que se fije una fecha para que reciba la inyección letal.



"La fiscalía todavía no ha pedido una fecha de ejecución, probablemente en parte por el coronavirus y en parte por la situación política", señaló Miller a Clarín. Cómo está la madre de Víctor Saldaño Lidia Guerrero visitó por última vez a su hijo en noviembre de 2019 y, al volver de Texas, dijo que no lo haría de nuevo. "Sería morboso, nadie viaja a ver cómo matan a su hijo", sostuvo. Aún sigue creyendo que "lo más que probable" es la ejecución. Pero, tras el argumento de vincular el caso Saldaño con el racismo de la muerte de Floyd, tuvo un giro en su visión.



Sus allegados y hasta en el estudio de Vega --donde va a tomar mate dos veces por semana desde hace 22 años, cuando el abogado asumió su representación-- dicen que "ya no se la ve rendida". Quiere que el caso de su hijo, a quien nunca consideró inocente sino un asesino, se convierta en un ejemplo de que así como hay racismo policial también hay racismo judicial.



No pasa lo mismo con el propio Saldaño. Según se pudo saber a través de los partes de las visitas periódicas que le hacen funcionarios del Consulado argentino en Houston, el cordobés a su madre le pidió varias veces que lo dejara morir, empeoró su estado mental y anímico.



"Duerme 20 horas por día, apenas come las tres comidas diarias que le dan y sigue con su pequeña radio conectado al mundo. Saldaño ya no es una 'persona'. El 'corredor de la muerte', la medicación, la soledad, ya le quitaron todo lo 'humano' que había en él", resume Vega, su abogado.



Clarín.