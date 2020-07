Estados Unidos: tres adolescentes pescaron un atún rojo de 317 kilos

Según publicó la CNN, los amigos de 17 años estaban a 64 kilómetros de la costa cuando lo pescaron. "No vimos al pez hasta seis horas después de la pelea. No quería subir. Es increíble que tuviera tanta fuerza", relató Wyatt Morse, uno de los protagonistas de la historia y propietario del barco en el que tuvo lugar la hazaña.



Morse agregó que, si bien no podían verlo, estaban seguros de que era enorme: "Capturé a muchos peces en mi vida y en cuanto sentí la fuerza de este supe que iba a dar mucho trabajo".



La excursión fue el 1 de julio pasado, en el primer viaje de Morse a bordo de un nuevo barco. Griffin Buckwalter, otro de los pescadores, grabó un video del momento y lo publicó en YouTube. "Fueron como siete horas de caos. El pez todo el tiempo intentaba escaparse, así que literalmente no pudimos descansar o relajarnos ni cinco minutos", señaló el muchacho. Junto con Morse y Buckwalter, también se encontraba Martin Scanlan, encargado de sostener la caña a pesar del agotamiento.



"Cuando el pez salió del agua, fue una locura. Creo que ninguno esperaba que fuera tan grande", comentó Buckwalter.



Una vez capturado, apareció otra complicación: el pescado era demasiado grande para llevarlo en el bote hasta la orilla. Scanlan, entonces, llamó a su padre para que fuera a ayudarlos con otra embarcación.



Una empresa local de procesamiento de pescado les compró el gran atún por dos mil dólares. El ejemplar medía casi tres metros. Luego de ser destripado y despojado de su cabeza y cola, todavía pesaba alrededor de 250 kilos.