Volvieron a subir los casos de covid-19 en Chile

El Ministerio de Salud de Chile informó este jueves que en las últimas 24 horas se registraron 2.475 casos de coronavirus y 104 muertes. La cifra implica un incremento de contagios respecto al miércoles, cuando se habían reportado 1.712. El número de fallecidos, en tanto, ascendió a 7.290 desde el comienzo de la pandemia.



Respecto a los casos nuevos, 1.949 presentaron síntomas, 367 son asintomáticos y 159 no fueron notificados. Los contagios totales ascendieron a 323.698, de los cuales 21.107 están activos. Esto implica que ya se recuperaron 295.301 personas.



En cuanto a la red asistencial, el Ministerio informó que hay 1.821 hospitalizados en terapia intensiva: 1.516 se encuentran con ventilación mecánica y 314 en estado crítico. Se reportó que todavía se dispone de 467 ventiladores y que se realizaron 17.192 nuevos exámenes PCR para totalizar 1.351.904.



Sobre el mantenimiento de las cuarentenas, el ministro de Salud, Enrique Paris, expresó: "No puedo adelantar nada. Esa decisión se toma los días miércoles o domingo, y ayer dije que en relación a cuarentenas no hay ningún cambio".



Por su parte, la subsecretaria, Paula Daza, insistió en que "lo fundamental es mantener y ejecutar los protocolos: lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social. Y también el testeo, la trazabilidad y el aislamiento".



El nuevo balance llegó tras una segunda noche de disturbios en Santiago por las medidas económicas contra la crisis del coronavirus.



Más de 20 de personas fueron detenidas en el marco de las movilizaciones para que el Congreso apruebe una medida extraordinaria que afecta a los fondos de pensiones y que daría más liquidez a los chilenos para enfrentar la crisis económica desatada por la pandemia.



El miércoles por la noche, cientos de manifestantes volvieron a concentrarse en distintas comunas de la Región Metropolitana, horas antes de que la Cámara de Diputados votara sobre dicha medida.



Se registraron distintos incidentes a lo largo de la noche, entre los que se destacó uno que tuvo lugar en las unas instalaciones policiales de Lo Hermida, lugar que fue atacada por unas cien personas. En total, 21 personas fueron detenidas en la Región Metropolitana, según el balance de Carabineros, recogido por el diario chileno El Mercurio.



Las protestas volvieron a derivar en disturbios: hubo barricadas incendiadas y ataques al mobiliario público y a locales. En uno de los incidentes de la pasada noche, cinco personas fueron detenidas por "robo en un lugar no habitado". "Fueron sorprendidos en el interior de una empresa constructora", informó el teniente de Carabineros Rodrigo Soto.



Asimismo, se repitieron los enfrentamientos entre agentes, que usaron "agua lluvia y disuasivos químicos", de acuerdo con Soto, para dispersar a la multitud, que llegó a lanzar cócteles molotov a los uniformados.



El motivo de las movilizaciones es la iniciativa de la oposición en el Congreso para que los chilenos puedan retirar de forma anticipada un diez por ciento del ahorro obligatorio que los trabajadores hacen a sus fondos de pensiones, gestionados por entidades privadas.



El miércoles, la propuesta opositora pasó el primer corte en la Cámara de Diputados, con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, pero aún debe recibir el visto bueno del Senado y ser sancionada por el presidente, Sebastián Piñera.



Chile ya vivió fuertes protestas el pasado mes de octubre. Comenzaron por una subida del precio del metro y acabaron denunciando las desigualdades sociales hasta desatar un proceso constituyente frenado por la pandemia de coronavirus. Más de 20 personas murieron en los altercados ocurridos entonces.