Chile reportó 1.712 casos nuevos de coronavirus y mantiene la tendencia

El Ministerio de Salud de Chile reportó 1.712 casos nuevos de coronavirus. De esta forma, confirmó la tendencia de contagios diarios a la baja. El martes había informado 1.836, la menor cifra desde el pasado 16 de mayo. Además, se registraron 117 muertos en el Registro Civil y el total de decesos llegó a 7.186.



Respecto a los casos nuevos, 1.400 presentaron síntomas, 186 son asintomáticos y 126 no fueron notificados. Los contagios totales, desde que comenzó la pandemia, ascendieron a 321.205, de los cuales 21.934 están activos y 292.085 se recuperaron.



En cuanto a la red asistencial, el Ministerio informó que 1.878 personas están internadas en terapia intensiva, de las cuales 1.573 tienen ventilación mecánica y 341 se encuentran en estado crítico. También se consignó que hay 436 ventiladores disponibles. Se realizaron 12.209 exámenes PCR para totalizar 1.334.712.



El ministro de Salud, Enrique París, criticó las manifestaciones registradas anoche en el país porque ponen en riesgo la salud de la gente. "Piensen que al hacer desórdenes y no cumplir las normas sanitarias, van a diseminar el virus con mayor velocidad y mayor intensidad", remarcó.



Barricadas, saqueos e incendios de comisarías se registraron durante la madrugada de este miércoles en distintos puntos de Santiago horas antes de que el Congreso chileno vote una histórica ley que permitirá a los ciudadanos el retiro anticipado de sus fondos de pensiones y que cuenta con gran apoyo popular.



Al menos una veintena de personas fueron detenidas por saquear supermercados y atentar contra varias comisarias en comunas (barrios) capitalinas como Ñuñoa, Recoleta, Quinta Normal, Independencia, Maipú o Cerro Navia, según el cuerpo policial de Carabineros.



"Ninguna discusión democrática, ninguna causa, ninguna propuesta puede nunca justificar los hechos de violencia que se manifestaron en el país", explicó más temprano el ministro chileno de Interior, Gonzalo Blumel.



"Quien no la condene se va a hacer cómplice de esta violencia (...) Si nos importa la democracia, rechacemos esta violencia", agregó Blumel.



Antes de que empezara a regir el toque de queda nocturno y se desatasen los actos de violencia, una multitudinaria cacerolada se escuchó en muchos puntos de la capital con el objetivo de presionar a los diputados para que voten a favor del retiro anticipado de hasta un 10 % de los fondos de pensiones durante la pandemia.



La iniciativa legislativa, respaldada por toda la oposición y 13 diputados oficialistas, cuenta con el apoyo de más del 83 % de la población, según una reciente encuesta, y está llamada a aliviar los apuros económicos que está sufriendo la clase media, que representa casi la mitad de los 19 millones de ciudadanos de Chile.