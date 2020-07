Niño salvó a su hermana de un perro: "Si alguien debía morir, tenía que ser yo"

Un niño que salvó heroicamente a su hermana del ataque de un perro fue aclamado en las redes sociales, donde su tía contó el episodio y mostró las secuelas que sufrió el menor."Mi sobrino Bridger, de seis años, salvó la vida de su hermanita poniéndose entre ella y un perro que atacaba. Después de ser mordido varias veces en la cara y la cabeza, tomó la mano de su hermana y corrió con ella para mantenerla a salvo", narró Nicole Walker en Instagram, junto a fotos de los dos pequeños en la ciudad de Cheyenne, en Wyoming (EEUU).El menor recibió casi 100 puntos de sutura en su rostro, principalmente en la mejilla izquierda, y estuvo a pocos centímetros de perder el ojo, que todavía luce fuertemente hinchado.Sin embargo, lo que más conmovió a las redes fueron las palabras del menor. Cuando contó qué pasaba por su mente en el momento de ir a proteger a su hermana, explicó: "Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo".La publicación de Walker, que sumó cientos de miles de "me gusta" en la red social, aclaró que el vínculo con los vecinos no es conflictivo. "Me gustaría aclarar que los dueños del perro son personas muy buenas que han sido muy amables con Bridger y su familia. No sentimos ningún resentimiento hacia ellos y, si acaso, sólo ha habido un aumento del amor entre nuestras familias como resultado de este incidente".En una nueva actualización, contó que visitó a su sobrino y que las heridas estaban mejorando. "Está de muy buen humor, y su impresionante personalidad está intacta. No puede sonreír mucho todavía, pero se alegró cuando le leí algunos de sus comentarios", detalló.Entre las miles de reacciones, los usuarios consultaron si había alguna página a la cual aportar donaciones, pero la familia respondió que prefería que los envíos sean dirigidos hacía dos organizaciones que apoyan a los veteranos.Eso sí: hicieron un pedido a los actores de la saga Avengers para ver si podían enviar un saludo a Bridger. "Amamos a nuestro valiente muchacho y queremos que todos los demás superhéroes sepan de este último héroe que se unió a sus filas. Sabemos que a nuestro pequeño héroe le encantaría recibir palabras de aliento de sus héroes favoritos", escribió la tía, con menciones a estrellas como Tom Holland, Chris Hemsworth y Robert Downey Jr., entre otros.Además, contó que el menor es un fanático de la geología y la ciencia, con una colección de rocas y minerales, por lo que ya comenzó a recibir piedras raras desde varias partes del país. Fuente: (Infobae).-