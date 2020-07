Chile registró 1.836 casos de coronavirus, la cifra más baja

El Ministerio de Salud de Chile reportó 45 nuevos muertos por coronavirus y 1.836 casos en las últimas 24 horas. Se trata de la cifra más baja desde el 16 de mayo. El total de decesos llegó a 7.069, mientras que los contagios subieron a 319.493.



De los nuevos casos, 1.444 presentaron síntomas, 244 son asintomáticos y 148 fueron no notificados. Además, se informó que hay 23.205 casos activos y 289.220 recuperados.



Respecto a la red asistencial, 1.915 personas están hospitalizadas en terapia intensiva, 1.596 con ventilación mecánica y 342 en estado crítico.



Las autoridades sanitarias consignaron que hay 427 ventiladores disponibles y que en las últimas 24 horas se realizaron 12.238 exámenes PCR, para totalizar 1.322.503.



Las regiones sureñas de Aysén y Los Ríos, sin apenas infecciones, comenzaron este lunes una vuelta gradual a la normalidad, en la que se permite a cines, teatros, restaurantes y cafés funcionar al 25 % de su capacidad.



También se pueden agendar cirugías y celebrar eventos deportivos de 10 personas en recintos cerrados y 50 personas en espacios abiertos, y se permitirá una salida diaria a todos los adultos mayores de 75 años.



"Esperamos poder hacer un balance (del desconfinamiento en Los Ríos y Aysén) más adelante, porque llevamos solamente un día y horas", afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris.



En otro orden, la ministra del Deporte de Chile, Cecilia Pérez, anunció que el Gobierno entregará a partir de este miércoles un permiso para que deportistas de alto rendimiento puedan acudir a sus lugares de entrenamiento mientras duren las cuarentenas por la pandemia.



"Se entregará un permiso único y colectivo para deportistas de alto rendimiento y futbolistas profesionales", indicó Pérez, quien explicó que esta iniciativa permitirá a 250 atletas y a futbolistas de 18 equipos entre la Primera División A y la Primera División B, además de a los árbitros, retomar sus actividades.



"Esto era una necesidad en términos de salud de nuestros deportistas, que durante muchos meses no estaban teniendo la posibilidad de entrenar y con esto de no poder participar en competencias fundamentales para cada uno de ellos", señaló Pérez.



La ministra hizo un llamado a la responsabilidad de los deportistas y recordó que "este permiso es sólo para entrenar y para que puedan recuperar tanto la salud física como mental", pero no para hacer otras actividades cotidianas.



Los clubes que podrán acogerse a este permiso son aquellos que se encuentran en situación de cuarentena, ya sea por su lugar de entrenamiento, o por la residencia de los jugadores, mientras que los salvoconductos para los atletas se entregarán con base en los criterios establecidos por el Comité Olímpico del país.