Desaparicion de Madeleine McCann: Buscan su cuerpo en una red de pozos

Una van Volkswagen de los 80

En los pozos está puesta la atención de la policía portuguesa en la desesperada búsqueda por el cuerpo de Madeleine McCann , la niña británica desaparecida el 3 de mayo de 2007.Con la identificación del sospechoso principal Christian Brueckner por parte de la fiscalía alemana, se sumaron a la investigación nuevas pistas y una serie de nuevos testigos. Las autoridades han lanzado una búsqueda que tiene como uno de sus objetivos principales revisar una red de pozos de la región del Algarve .Para ello, se reunió una fuerza conjunta de policías, bomberos y buzos navales que ya rastrean el territorio en busca del cuerpo de la niña. El pasado jueves ya se descartaron tres pozos de la zona, cercanos a la playa de Boca do Rio, en donde, según testigos, Brueckner se habría quedado en los días en que tuvo lugar la desaparición.Desde que su nombre fue ligado a la investigación, nuevos testigos han aportado versiones de que el alemán de 43 años estuvo viviendo en una van Volkswagen T3 de los años 80, desde fines de 2006.El hombre fue incluido en la investigación luego de su condena, en 2019, por la violación de una mujer de 72 años que tuvo lugar en 2005, también en Praia da Luz. El alemán vivió un tiempo en una residencia ubicada en las colinas de esta localidad hasta 2006, cuando empezó a trasladarse en este automóvil, que vendió en 2017.El hombre, que acaba de apelar su sentencia por violación de diciembre pasado, negó todo tipo de vinculación con el caso McCann. Pero los testigos no dicen lo mismo."Desde que fue nombrado, se han presentado personas que dijeron haber visto la van alrededor de las playas y los sitios para acampar cercanos a Vila Do Bispo", aseguró una fuente del caso al diario inglés Daily Mirror .La policía espera inspeccionar por lo menos 20 pozos más ubicados en la región del Algarve, en Portugal, para finalmente dar con el cuerpo de Madeleine , desaparecida e intensamente buscada por su familia desde hace 13 años.