Francia realizará test de covid-19 a viajeros procedentes de países de riesgo

Francia realizará sistemáticamente test virológicos para detectar covid-19 en sus aeropuertos a los viajeros procedentes de países de riesgo, anunció el domingo el portavoz del gobierno Gabriel Attal, en la cadena de televisión BFMTV.



"Vamos a testar en el aeropuerto a los viajeros que vienen de países, denominados 'rojos' es decir, de los países con más circulación del coronavirus", declaró el nuevo portavoz del gobierno, lo que podría suponer realizar hasta "2.000 tests diarios". "Los que hayan hecho un test en su país de origen no tendrán que volver a hacerlo al llegar a París, a Francia. Pero tendrán que presentar la prueba de que lo han hecho", agregó.



El ministro de Salud, Olivier Véran, había indicado el viernes que estaba trabajando en poner en marcha en los aeropuertos, allí "donde sea posible", tests de saliva para los viajeros que llegan de un país de riesgo. Se les "propondrán" ya que "no se puede obligar a nadie a someterse a un test", precisó. Sin embargo, ahora esa propuesta se transformó en un paso obligatorio.



Estos tests rápidos de diagnóstico de la infección están siendo validados por las autoridades sanitarias.



En cuanto a la mascarilla, que no es obligatoria en Francia, catorce reputados médicos pidieron el sábado que se sancione a obligatoriedad de llevarla en los lugares públicos cerrados para evitar un rebrote de covid-19, que ha dejado más de 30.000 muertos.



La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 566.075 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este domingo a las 19H00 GMT sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 12.798.410 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 6.811.600 se recuperaron según las autoridades.



Esta cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización y en gran cantidad de países pobres la capacidad de testeo es limitada.



La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 135.066. El país registró 3.282.554 contagios. Las autoridades consideran que 995.576 personas sanaron.



Después de Estados Unidos, los países más afectados son Brasil con 71.469 muertos y 1.839.850 casos, Reino Unido con 44.819 muertos (289.503 casos), Italia con 34.954 muertos (243.061 casos), y México con 34.730 muertos (295.268 casos).



Entre los países más golpeados, Bélgica es el que lamenta la mayor tasa de mortalidad, con 84 decesos cada 100.000 habitantes, seguido de Reino Unido (66), España (61), Italia (58), y Suecia (55).



Un trabajador con equipo de protección, rodeado de miembros de los medios de comunicación, rocía desinfectante en el aeropuerto de Paris-Orly en su día de reapertura después del brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19) en Francia, el 26 de junio de 2020. REUTERS/Charles Platiau

China continental (sin contar Hong Kong y Macao) tiene un total de 83.594 personas contagiadas, de las que 4.634 murieron y 78.634 sanaron totalmente.



El domingo a las 19H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 202.502 fallecidos (2.831.366 contagios), Estados Unidos y Canadá 143.884 (3.390.143), América latina y el Caribe 143.316 (3.329.791), Asia 42.916 (1.737.064), Medio Oriente 20.314 (919.184), África 13.006 (579.499), y Oceanía 137 (11.371).