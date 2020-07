La pandemia azota a EEUU: Más muertos y otro récord nacional de contagios

El Estado de Florida anunció este sábado 95 muertes y más de 10.000 contagios de coronavirus, un día después de que Estados Unidos reportara el mayor número de casos en una sola jornada, 63.900, y en medio del mayor repunte nacional de la enfermedad en dos meses.



En una de las pocas excepciones al agravamiento general de la situación, el Estado de Nueva York, al que Florida arrebató su otrora carácter de epicentro de la epidemia nacional, informó hoy su menor promedio de muertes en tres días seguidos desde mediados de marzo.



Además de Florida, la también sureña Texas y la occidental California se cuentan entre los estados más afectados por el repunte de casos. Los tres Estados, los más poblados del país, presentan curvas de contagios en pleno ascenso desde hace por lo menos dos semanas.



Arizona también se ha visto particularmente golpeada y autoridades han advertido que sus hospitales se encuentran cerca del colapso por el aumento de las infecciones por el nuevo virus en el país más afectado por la pandemia.



El presidente Donald Trump, que volvió a defender su gestión de la crisis esta semana cuando Estados Unidos superó los 3 millones de contagios, recibió ayer nuevas críticas por viajar a Florida pero para actos de campaña y evitar hablar de la crisis del coronavirus en el Estado.



El Departamento de Salud de Florida informó hoy que ayer se registraron 10.360 nuevos casos y 95 muertes por coronavirus.



Las nuevas muertes elevaron el total estatal a 4.197, agregó el Departamento de Salud floridano, citado por la cadena CNN.



Más temprano, el Departamento de Salud había informado de 188 muertes en las últimas 24 horas, lo que constituía un récord para el Estado pero luego dijo que ese reporte había incurrido en el error de sumar los decesos de los últimos dos días, 93 el jueves y 95 el viernes.



El récord diario de muertes por el virus en Florida es de 120 y se informó el 9 de julio.



También ayer, Estados Unidos registró un récord diario de 63.900 casos de coronavirus, según la base de datos de la universidad Johns Hopkins.



El país más afectado por la pandemia tiene ya más de 3,18 millones de contagios confirmados y 134.097 muertos entre ellos, según la universidad de Estados Unidos, cuya base de datos se actualiza de manera permanente con los reportes oficiales de cada Estado.



El nuevo récord de ayer supera al alcanzado un día antes, de 63.247 casos de coronavirus.



En Nueva York, que fue el epicentro del brote nacional en sus comienzos, el gobernador Andrew Cuomo dijo hoy que el Estado registró su menor promedio de muertes por el coronavirus en tres días desde el 16 de marzo.



Seis personas murieron ayer en el Estado por la Covid-19, le enfermedad que causa el virus, dijo Cuomo.



Pese a la cuarentena obligatoria que se impuso para todas aquellas personas que llegan a la región Triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) desde una larga lista de Estados, Cuomo confesó que teme un nuevo repunte de casos en Nueva York.



"No es posible que lo tengan por todo el país y que no vuelva", aseveró el gobernador, consciente de que no puede controlar a cada una de las personas que ingresa a Nueva York, en una entrevista con la radio WAMC, que replicó la agencia de noticias EFE.



El número de pacientes internados cayó por debajo de 800 por primera vez desde el 18 de marzo, agregó.



En un fuerte contraste, el Departamento de Salud de Florida dijo hoy que 7.063 personas están hospitalizadas en el Estado con el virus.



En Texas, que ayer registró un récord diario de 95 muertes, el gobernador Greg Abbott dijo anoche que "las cosas van a empeorar" en el Estado porque hay más de 10.000 pacientes internados con coronavirus.



Más de una veintena de los 50 Estados han frenado sus reaperturas o dado marcha atrás con ellas por el repunte de los casos, pero ninguno ha llegado al punto de volver a la fase 1 de confinamiento casi total, como aconsejaron esta semana los expertos que asesoran al Gobierno.