EE.UU registró nuevo récord al confirmar más de 65.000 casos de covid-19

Estados Unidos registró un nuevo récord de contagios por coronavirus en un día este jueves, con más de 65.500 nuevos casos en 24 horas, según reportó la Universidad Johns Hopkins.



El número total de casos registrados de la covid-19 en el país desde el inicio de la pandemia supera los 3,11 millones y el registro anterior data del martes, con más de 60.200 casos.



La preocupación por la expansión del virus sigue en aumento en Estados Unidos, que en las últimas semanas experimenta un brote de infecciones en el sur y el oeste del país y sigue siendo de lejos el país más afectado en términos absolutos.



"Estamos en una situación muy difícil", dijo este jueves el experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca sobre la crisis de coronavirus.



La reapertura del país tuvo lugar "omitiendo todos los pasos recomendados. No es la forma correcta de hacerlo, necesitamos repensarlo y hacerlo diferente", criticó el experto durante una teleconferencia organizada por el medio periodístico político The Hill.



"Los estados deben detener su proceso de desconfinamiento", agregó, sin embargo matizó que no cree necesario "volver a un cierre total".



El presidente Donald Trump minimiza estos registros diarios. "Por enésima vez, la razón por la que tenemos tantos casos, en comparación con otros países que no lo hacen mucho mejor que nosotros, es que testeamos mucho más y mejor", dijo en Twitter este jueves.



Con 993 muertes por COVID-19 en todo el país, el 7 de julio fue el día de mayor letalidad en el último mes en los Estados Unidos. La tendencia muestra que, a diferencia de lo que sucedió en Asia y en Europa, el control de la pandemia del nuevo coronavirus no va en una dirección única.



Sin embargo, mientras algunos estados como Nueva York, Massachusetts, Washington State y Minnesota avanzan en la reapertura, lo cual lleva alivio a las economías gravemente dañadas por el confinamiento y también a los individuos, otros como Florida, Texas y Arizona sufren el aumento de casos. Eso causa situaciones confusas como, por ejemplo, el anuncio de cerrar gimnasios y restaurantes en el condado de Miami-Dade, que el alcalde Carlos Giménez proclamó el lunes 6 y revirtió el martes 7.



Si se compara el mismo día, 7 de julio, en Nueva York -que fue el punto más golpeado por la epidemia debido a su densidad de población- se realizaron 57.585 pruebas de SARS-CoV-2, de las cuales 692 dieron positivo, lo cual representó el 1,2% del total; en la Florida se realizaron 51.122 tests, de los cuales 9.989 resultaron positivos, lo cual representó el 19,5% del total. El total de muertes por COVID-19 fue de 11 en Nueva York y de 48 en la Florida; las hospitalizaciones no se pueden comparar (841 en Nueva York) porque el Departamento de Salud de la Florida no las cuenta.



En los países que superaron la primera ola de la pandemia y lograron ampliar masivamente su capacidad de hacer análisis del virus, la tasa promedio de infección es del 3%; la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una tasa superior al 5% es preocupante.



Florida llegó a un máximo de 20,8% el lunes 6. No es el único estado con dos dígitos: en la primera semana de julio el caso más grave fue Arizona, con 26%; Nevada tuvo 16%, Carolina del Sur tuvo 15%, Alabama tuvo 15%, Texas tuvo 14,5%, Mississippi tuvo 14%, Georgia tuvo 13%, Idaho tuvo 11%, Kansas tuvo 10% y Utah tuvo 10%. A mediados de junio sólo cuatro estados de los Estados Unidos llegaba a un porcentaje de infección de dos dígitos.



Debido a su enorme población, los estados más comprometidos con este rebrote de COVID-19 son Florida, Texas y California, aun cuando California no supera el 7% de positivos en sus pruebas. Pero las áreas que impulsan la tendencia al aumento nacional están en Florida y Texas (los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach; las ciudades de Orlando, Tampa, Jacksonville; las áreas metropolitanas de Houston, Austin y Dallas-Fort Worth) ya que los altos números de Arizona, por ejemplo, se compensan por su cantidad de habitantes comparativamente menor.