La presidenta interina de Bolivia confirmó que tiene coronavirus

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, informó este jueves que dio positivo por COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y que realizará una cuarentena durante 14 días para luego hacerse una segunda prueba.La situación sanitaria en Bolivia empeoró con una nueva cifra récord de contagiados de coronavirus, los hospitales de las principales ciudades en estado de emergencia por falta de recursos, la aparición de los primeros brotes en cárceles y el anuncio de la presidenta, Jeanine Áñez, de que está infectada y en cuarentena."Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas todo este tiempo y, dado que esta semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también ha dado positiva", contó Áñez en un video difundido en sus redes sociales."Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento", agregó desde lo que parece ser su residencia.El caso de Áñez es el sexto en el Gobierno. Cuatro ministros del gabinete están enfermos de Covid-19 -los de Minería, Jorge Oropeza; Trabajo, Oscar Mercado; Salud, Eidy Roca, y Presidencia, Yerko Núñez, este último, internado-, y hace dos días se sumó el presidente del Banco Central, Guillermo Aponte.Asimismo, el diputado opositor Julio Jiménez murió el lunes pasado, luego que varias fuentes, incluso del Gobierno, informaran que estaba enfermo de la Covid-19.En el parlamento hay varios legisladores contagiados y su presidenta, Eva Copa, se encuentra en aislamiento preventivo, aunque continúa encabezando sesiones virtuales.Bolivia volvió a registrar un récord diario de contagios por coronavirus que hizo subir la cifra total a casi 43.000, mientras la creciente saturación de centros de salud ante el aumento de casos preocupa a las autoridades.El último reporte del Ministerio de Salud indica que ya son 42.984 los casos confirmados, tras nuevas 1.439 infecciones informadas este jueves, en tanto los fallecimientos llegan a 1.577 en la nación andina de cerca de once millones de habitantes.Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela y número dos del partido chavista, capitán Diosdado Cabello, y el gobernador del estado occidental Zulia, el también oficialista Omar Prieto, también contrajeron coronavirus.