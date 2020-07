Italia empieza con cierres selectivos de fronteras para no "importar" casos

El gobierno italiano anunció que prohibirá el ingreso de vuelos desde Bangladesh por una semana como parte de una política que busca no "importar" nuevos casos de la enfermedad, luego de registrar 14 personas positivas de coronavirus en un avión proveniente desde Daca.



El ministro de Salud Roberto Speranza decidió cerrar por una semana la llegada de vuelos desde Bangladesh, luego de que el lunes se registraran al menos 14 casos positivos en un avión que llegó al aeropuerto romano de Fiumicino.



"La cuarentena para quien viene desde países de afuera de la Unión Europea está confirmada. Después de tantos sacrificios hechos no podemos permitirnos importar contagios desde el extranjero"; planteó Speranza, informó la cadena Rai.



Los dichos de Speranza se dan mientras Italia mantiene la cuarentena obligatoria de 14 días a los visitantes de los 15 países autorizados la semana pasada por la Comisión Europea a entrar en el espacio Schengen de libre circulación continental sin pasaportes.





Es mejor continuar por la línea de la máxima prudencia", agregó Speranza.



En ese marco, el consejero de Salud de la región Lacio, Alessio D'Amato, consideró que "el caso del lunes demostró que no están las condiciones de seguridad desde esa proveniencia".



"Desactivamos una bomba viral", advirtió D'Amato sobre los controles hechos en el aeropuerto al avión que llegó desde Bangladesh. Los números

En tanto, autoridades del Ministerio de Salud informaron que 30 personas murieron en las últimas 24 horas por coronavirus, con un total de 34.899 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.



Además, se registraron 138 nuevos casos en todo el país, con siete de las 21 regiones y provincias autónomas sin nuevos contagios de la enfermedad y otras siete en las que hubo apenas un nuevo infectado.



Hoy se conoció además que la Unión Europea prevé una caída del Producto Bruto Interno (PBI) italiano del 11,2%, el peor dato de los países del bloque regional, con una revisión a la alza de la contracción de 9,5% estimada hace tres meses.



Según las estimaciones de la Comisión Europea, la economía italiana se recuperará en 2021 un 6,1%, siempre y cuando no exista una segunda ola de contagios, como temen algunos analistas.



Télam.