Video: Siete muertos y decenas de heridos tras explosión de un camión cisterna

Al menos siete muertos y decenas de lesionados dejó el incendio de un camión cisterna cargado de gasolina que se volcó en la carretera entre las ciudades colombianas de Barranquilla y Santa Marta, informaron las autoridades.El incendio se produjo a la altura de la localidad de Puebloviejo, en el departamento caribeño del Magdalena, cuando habitantes de la región estaban aglomerados alrededor del cisterna, al parecer para recoger combustible del vehículo accidentado.El alcalde de Pueblo Viejo, Fabián David Ospino, dijo en redes sociales que "por lo menos hay siete personas calcinadas en este accidente trágico" y añadió que puede haber más de 50 heridos, cifra hasta ahora no confirmada por otras autoridades."Al lugar llegaron aproximadamente 120 personas pertenecientes a Tasajera, que pretendían hurtarse el combustible que el camión transportaba", informó la Policía Nacional.

Según le dijo Brandon Márquez, secretario de Salud de Puebloviejo, a Semana Noticias, 28 heridos fueron trasladados al hospital San Cristóbal de Ciénaga, donde él estaba verificando el proceso de ingreso. También se remitieron víctimas a otras ciudades donde hay unidades médicas para atender estos casos de quemados.El gerente del hospital, Jesús Molina, dijo que entre los pacientes atendidos hay cuatro mujeres. "Todos fueron estabilizados y remitidos a Santa Marta, uno fue remitido a Barranquilla. Fueron atendidos con ventiladores", aseguró. Sumado a eso, informó que hay cuatro personas graves con quemaduras en más del 70 por ciento de sus cuerpos y están a la espera de ser remitidos, posiblemente a Valledupar.Por su parte, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, lamentó la tragedia. El mandatario departamental se refirió al video que registra el momento exacto de la explosión. "Parte el alma ver ese video. Es muy doloroso y muestra el grado de necesidad y pobreza que hay en este territorio, porque son personas que viven en la informalidad", dijo Caicedo.El momento exacto de la explosión del camión cisterna en la Troncal del CaribeCaicedo explicó que todos los que se acercaron para sacar el combustible que llevaba el camión cisterna son trabajadores informales que a diario buscan su sustento y, ante al accidente, vieron la oportunidad de tener algún recurso en medio de la pandemia."Los ciudadanos no provocan los accidentes en esa zona, pero sí hay carros que se accidentan y lo que ocurre es que algunas personas salen a socorrer y otras toman las pertenencias que hay en los vehículos. Pero en este caso estamos hablando de pobreza extrema que lleva a actuar de esta manera", dijo Caicedo.El gobernador aseguró que habrá ayudas para los familiares de las personas muertas y heridas porque la situación económica de ellos es bastante lamentable. "Las decisiones que estamos tomando son médicas y humanitarias, porque no se puede juzgar a la gente que quería el combustible para tener un recurso posterior. En este país hay gente que no tiene qué comer y por eso se vivió esa situación", insistió el mandatario.Sobre la situación de salud de los heridos, Caicedo manifestó que estaba recorriendo los hospitales de la zona para verificar personalmente que la atención sea la adecuada y determinar cuáles pacientes deben tener traslados inmediatos. "En este caso debemos ser muy cuidadosos con los heridos para evitar contagios por covid-19. Hemos coordinado con la Fuerza Aérea para poder hacer el traslado de algunos heridos que lo requieran", explicó.El gobernador indicó que en este momento se está investigando la causa del accidente del camión cisterna, que será clave para establecer qué produjo la explosión minutos después."Esto pasó antes del peaje. Pudo ser una falla mecánica o un microsueño, pero afortunadamente el conductor se salvó, ya que salió del camión. Ahí llegaron varias personas, seguramente movidas por la necesidad, y cuando intentaban llevarse el combustible, todo estalló", dijo Caicedo.Finalmente, el gobernador expresó que esta es una oportunidad para ayudar a esas regiones tan pobres del país, porque al no tener un sustento diario, acuden a este tipo de acciones sin medir las consecuencias.