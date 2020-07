OMS detuvo ensayos con hidroxicloroquina como tratamiento del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó este sábado que va a suspender sus ensayos del medicamento contra la malaria hidroxicloroquina y la combinación de medicamentos contra el VIH lopinavir/ritonavir en pacientes hospitalizados con COVID-19 al no lograr reducir la mortalidad.



"Los resultados provisionales del ensayo muestran que la hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir producen poca o ninguna reducción en la mortalidad de los pacientes hospitalizados con COVID-19, cuando se compara con los cuidados estándar. Los investigadores del programa Solidaridad -en el que participan numerosos países- interrumpirán los ensayos con efecto inmediato ", señaló la OMS en un comunicado.



La Organización Mundial de la Salud explicó que la decisión, tomada en virtud de la recomendación del comité directivo internacional del ensayo, no afecta a otros estudios que están usando los medicamentos en pacientes no hospitalizados o como profilaxis.



El ensayo Solidaridad es una iniciativa internacional coordinada por la OMS que tiene como objetivo comparar cinco opciones de tratamiento de casos graves de covid-19: el tratamiento habitual, el remdesivir, el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina, los fármacos contra el VIH ritonavir y/o lopanivir y el ritonavir y/o lopanivir combinado/s con interferón.



El viernes, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que en el ensayo participan cerca de 5.500 personas en 39 países e indicó que sus primeros resultados estarán disponibles dentro de dos semanas.