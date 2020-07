En un trágico incidente, un perro celoso mató a dos gemelas recién nacidas

El trágico incidente sucedió después de que la madre dejara por unos momentos a sus bebés de 26 días mientras conversaba con un vecino de la localidad de Piripa, en Brasil. Según distintos informes de la policía brasileña, en ese instante, el perro, una raza mixta de labrador y zorro americano, agredió a las pequeñas.



Elaine, de 29 años, corrió a la habitación tras oír los gritos de sus hijas y arrastró al perro al detectar la situación para detener el ataque, pero el animal ya había herido el abdomen de las pequeñas, según informó el medio británico The Sun . La familia tiene dos perros, pero se cree que uno de estos, no estuvo involucrado en la agresión.



Un vecino que escuchó la situación realizó maniobras de primeros auxilios a las niñas antes de trasladadas al hospital, pero luego los médicos confirmaron que una de los gemelas había muerto instantáneamente a causa de esas heridas, mientras que la otra se encontraba en estado de gravedad y sufrió un paro cardíaco, que el equipo médico no pudo solucionar.



El accidente conmocionó a los familiares, que describieron al perro como dócil, cariñoso y amable, después de haber pasado cinco años con la familia, pero se cree que con la llegada de las bebés pudo haberse sentido amenazado.



"Creemos que con la llegada de las gemelas, el animal ya no tenía la atención y el afecto de sus dueños a los que estaba acostumbrado", contó un miembro de la familia que pidió no relevar su identidad. "Esto pudo haber causado algún tipo de celos y llevó a lo que normalmente era un animal dócil a atacar a las niñas", reflexionó.



Elaine Novais quedó devastada después del inesperado ataque. Los médicos debieron sedarla, ya que sufrió un colapso nervioso tras permanecer en estado de shock en el Hospital Municipal María Pedreira Barbosa.



El incidente conmocionó a la comunidad local . Una vecina de la familia se lamentó por lo que ocurrió y dijo: "Esto ha devastado a los padres. Rezo para que no caigan en una depresión, pero será difícil porque las niñas eran hermosas, realmente amadas y deseadas desesperadamente".



Además, las gemelas habían nacido un mes antes de forma prematura y murieron el 23 de junio, el día en que habían programado el parto por cesárea en una primera instancia.