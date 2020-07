España abre sus fronteras a 12 países y deja afuera a China, Marruecos y Argelia

España reabrirá esta medianoche las fronteras a doce países extracomunitarios y, aunque prevé también la apertura a Marruecos, Argelia y China, la supedita a que se confirme el principio de reciprocidad.



Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), se concreta finalmente el listado de terceros países cuyos residentes no estarán afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea, así como las nuevas categorías de personas exentas de restricciones, independientemente de su lugar de procedencia.



La nueva norma estará en vigor hasta el próximo 31 de julio, aunque podrá modificarse si cambian las circunstancias de la pandemia de coronavirus o hay nuevas recomendaciones en el ámbito la UE.



Subraya también que afectará a las personas que residen en esos países, no a las que tengan la nacionalidad de los mismos y el levantamiento de restricciones no se debe considerar de efecto inmediato, sino que se someterá a criterios de progresividad y reciprocidad.



Por ese motivo, se incluye en la orden el listado completo de quince países que consta en la recomendación aprobada el martes por el Consejo Europeo y que es el "objetivo al que se pretende llegar progresivamente".



Los países incluidos son Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.



En el caso de China, la apertura de fronteras está pendiente de la reciprocidad del país asiático y respecto a Argelia y Marruecos, la orden señala la necesidad de tomar en consideración tanto el actual cierre de fronteras que rige en ambos países, así como las razones que lo sustentan, como el considerable volumen habitual de desplazamientos entre cada uno de ellos y España.



Con carácter temporal, se mantiene el cierre de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, ubicadas en el norte de África y con un gran tráfico de personas habitualmente.



España, que cerró sus fronteras el pasado 16 de marzo debido a la pandemia de coronavirus, las abrió el pasado 21 de junio para ciudadanos de los países de la zona europea Schengen, las llamadas fronteras interiores de la UE, excepto Portugal, con quien la abrió el día 1 de julio, por acuerdo entre ambos países.