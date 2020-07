Merkel reclama una respuesta económica "masiva" de la UE ante la crisis

Merkel aseguró que "debe haber un acuerdo para este verano, no imagino otra variante", durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó la agencia de noticias Europa Press.



Dentro de dos semanas, los líderes europeos se reencontrarán en Bruselas en busca de lograr un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para los próximos siete años y el fondo de reconstrucción para revivir la economía del bloque comunitario después del impacto de la pandemia del coronavirus, tras el fracaso de la última cumbre por videoconferencia que se limitó a un intercambio de pareceres.



En consonancia con la canciller alemana, Von der Leyen defendió durante la conferencia de prensa que "una crisis sin precedentes necesita una respuesta sin precedentes" y, pese a la dificultad de lograr consenso entre las capitales, celebró que ningún país cuestiona la estructura fundamental de su propuesta.





"Por supuesto que hay que negociar muchos, muchos detalles, no hay duda, pero es el procedimiento normal", agregó Von der Leyen.



En la próxima reunión, los jefes de Estado y de Gobierno tendrán sobre su mesa una nueva propuesta elaborada por el presidente del Consejo europeo, Charles Michel.



El documento de Michel tendrá como base la propuesta de la Comisión Europea, que sugirió un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros en el cual la mayoría (500.000 millones) se canalizaría a los países en forma de transferencias directas y el resto como préstamos a devolver, un movimiento destinado a conformar a Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, informó la agencia de noticias Ansa.



Una de las dudas es si se llegará a un acuerdo sobre las cuotas de los fondos destinados a préstamos y transferencias, ahora equivalentes a 250 y 500 mil millones de euros, un tema que sigue siendo molesto para Países Bajos.



El premier neerlandés, Mark Rutte, sostuvo en una entrevista con un diario italiano que "es crucial que la próxima vez Italia esté en condiciones de responder a una crisis por sí sola".



Tras esos dichos, la respuesta del premier italiano, Giuseppe Conte, no se hizo esperar: "Italia podrá sola".



Se espera que a partir del próximo lunes se intensifique la velocidad de las negociaciones.



Por su parte, Von der Leyen anunció una cumbre para el próximo miércoles con Merkel, Michel y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, el mismo día en el que la canciller alemana explicará en la Eurocámara su plan de batalla durante el ejercicio de la presidencia.