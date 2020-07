OMS pide "responsabilidad individual" como clave para frenar el Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) resaltó hoy la responsabilidad individual como clave para frenar el avance de la pandemia de Covid-19, que ya acumula más de 10,3 millones de contagios en el mundo.



En conferencia de prensa, el director de Emergencias Sanitarias de la entidad internacional, Mike Ryan, advirtió que "nuestro comportamiento puede facilitar la transmisión", y recordó que en las últimas semanas se registraron rebrotes en localidades que habían logrado un cierto control de la enfermedad.



"Cada persona debe examinar los riesgos que corre y debe saber cuál es el nivel de transmisión en su zona, controlar su destino y no depender sólo de lo que haga el Gobierno", aconsejó.



La organización alertó este miércoles en las últimas jornadas en el mundo se contabilizaron diariamente más de 160 mil nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, lo que demuestra una aceleración de los contagios.



Asimismo, la cifra de fallecidos a nivel internacional ya alcanza los 508 mil, de acuerdo con las cifras oficiales.



Por otro lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó hoy que sin una acción inmediata el mundo entero podría enfrentar un serio decrecimiento económico debido a la pandemia de Covid-19, y agregó que sufrirán más quienes poseen menos recursos para responder a esta crisis.



"La pobreza extrema y el hambre aumentarán drásticamente; los sistemas de salud en muchos países ya están en un punto de quiebre; una generación de niños se está perdiendo su educación", lamentó.



Según recalcó el secretario general, la pandemia amenaza no solo con suspender la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sino con revertir el progreso que ya se había logrado.



Este miércoles también se pronunció la Organización Mundial del Turismo (OMT), la cual saludó la apertura de ese sector en diferentes países pero pidió mantener la cautela porque "esta crisis está lejos de haber acabado".



En un comunicado, el secretario general del organismo, Zurab Pololikashvili, afirmó que el reinicio de las actividades turísticas significa el retorno de la esperanza y las oportunidades para millones de personas.



No obstante, advirtió que en varias regiones las fronteras permanecen cerradas al turismo y la enfermedad continua su propagación, por lo que "no es tiempo para la complacencia".