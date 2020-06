Polémica por "bono baby sitter" en Italia: abuelos cobrarán por cuidar a nietos

Italia fue de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. Si bien están en camino a una nueva normalidad, los casos no cesaron pero sí disminuyeron a números considerables.



En las últimas horas, se detectaron seis muertes a causa de la enfermedad cuando meses atrás las defunciones diarias superaban las 3.000. De esta manera, el país trata de recuperarse no sólo a nivel social y sanitario, sino también a nivel económico. Para ello, armó una estrategia detallada donde el objetivo es la reivindicación laboral. "Bono baby sitter" fue una de las medidas tomadas para impulsar a los padres y las madres a volver a trabajar.

El gobierno aseguró que se pagarán 1.200 euros a toda persona que cuide a los más pequeños mientras sus padres se van a trabajar. Sin embargo, el bono tuvo sus críticas cuando se conoció que los abuelos ingresaban dentro del grupo de los beneficiarios.



Esto se debe a que más del 95% de las víctimas del coronavirus eran mayores a 60 años. Por lo tanto, los abuelos deberían descansar y mantenerse aislados para prevenir el contagio y cuidarse del brote.



Elena Bonetti, Ministra de Familia de Italia, aseguró en diálogo con el diario La Repubblica: "Me enteré de la circular con la que el INPS extendió el "bonus baby sitter" también a los familiares que cuiden a los niños. Pero, en esta fase, los abuelos deben ser objeto de nuestro máximo cuidado. Proteger su salud fue y es una prioridad".