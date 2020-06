Más 500.000 personas fallecieron por coronavirus en el mundo

Según el balance de la agencia AFP en base a fuentes oficiales, se han reportado al menos 10.063.319 casos, de los que 500.108 han fallecido, en particular en Europa, el continente más afectado con 2.637.546 de casos y 195.975 muertos, y Estados Unidos (2.510.323 casos y 125.539 fallecidos).El ritmo de propagación de la pandemia sigue acelerándose, con un millón de nuevos contagios reportados solo en seis días, particularmente en América, actual epicentro de la enfermedad.Sin embargo, estas cifras solo reflejan una parte de la realidad, ya que muchos países no realizan pruebas de diagnóstico o no disponen de suficientes recursos para llevar a cabo campañas de detección masivas.Aunque el aumento de casos confirmados se debe en parte a que se hacen más pruebas diagnósticas, los expertos dicen que hay pruebas abundantes de que la pandemia está volviendo a ganar impulso en Estados Unidos, como un auge de las muertes y hospitalizaciones en partes del país o una mayor tasa de pruebas diagnósticas que dan positivo.El repunte en Estados Unidos ha sembrado preocupación en el extranjero. Parecía seguro que la Unión Europea prohibiría la entrada a los estadounidenses en el corto plazo, dentro de las nuevas normas de viaje que se están preparando, según diplomáticos de la UE.Luego de EEUU, Brasil permanece en segunda posición como país más afectado. En la última jornada sumó 38.700 positivos, con un total de 1,3 millones de contagios y 57.070 fallecidos. Rusia se ubica en la tercera casilla, con 626.779 positivos y 8.958 muertos.En cuarta posición, India ya ha rebasado el umbral del medio millón de contagios, con un total de 528.859 positivos y 16.095 decesos, tras batir su récord diario por quinto día consecutivo, esta vez con 20.095 contagios. A continuación, Reino Unido registra 311.727 personas contagiadas y 43.598 muertos, por delante de Perú, con 275.989 enfermos y 9.135 decesos.Chile, por su parte, tiene a 267.766 personas con coronavirus y 5.347 fallecidos, mientras que España contabiliza 248.469 contagiados y 28.341 muertos. Tras España, Italia acumula 240.136 contagiados y 34.716 víctimas mortales.Luego, Irán suma ya 220.180 casos y 10.364 fallecidos, seguido por México, que registra 212.802 casos, con 26.381 muertos, por delante de Pakistán, con 202.955 casos y 4.118 fallecidos; el último país incorporado en las últimas horas al grupo con más de 200.000 afectados.Todavía por debajo de las 200.000 infecciones se encuentra Francia, con 199.473 contagios y 29.781 muertos, por delante de Turquía, con 195.883 casos y 5.082 fallecidos, y Alemania, que ha confirmado 194.458 casos y 8.968 fallecidos.Cerrando el grupo de más de 100.000 contagios se encuentran Arabia Saudí, con 178.504 contagiados y 1.511 muertos; Bangladesh, con 133.978 enfermos y 1.695 víctimas mortales; Sudáfrica, con 131.800 casos y 2.413 decesos; y Canadá, con 104.878 personas con coronavirus y 8.576 muertos.