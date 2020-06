EE.UU estimó que entre 16 y 26 millones de personas contrajeron coronavirus

La cifra fue provista por Robert Redfield, director de los Centros de prevención y lucha contra enfermedades, y podría ser más de diez veces mayor que la reportada oficialmente. "Nuestro mejor modelo idica que por cada caso hay otras 10 infecciones", expresó



Entre un 5 y un 8% de la población de Estados Unidos ha sido infectada por el coronavirus, estimó este jueves el director del los Centros de prevención y lucha contra enfermedades (CDC), Robert Redfield, que señaló que la pandemia está lejos de estar controlada.



Esta cifra equivale a 20 millones de personas, lo que es igual a diez veces más que las cifras oficiales, estimó el funcionario en una conferencia telefónica con periodistas, citando una proyección en base a pruebas serológicas.



La población estadounidense suma cerca de 329,8 millones de personas y la cantidad de personas infectadas oscila entre 16,5 y 26,4 millones, según esta estimación.



Estas proyecciones, que no fueron publicadas oficialmente por la CDC, son un promedio nacional, ya que en zonas del país más golpeadas por la pandemia, como Nueva York, el gobernador informó que hasta un 20% de la población puede haber contraído el virus.



"Hay estados en los que va a haber una tasa de prevalencia de menos del 2%, lo que implica que la mayoría de estos individuos en estas regiones todavía son susceptibles" de contagiarse, indicó Redfield.



"La pandemia no ha terminado", advirtió por último el funcionario, recordando que la herramienta más poderosa que hay actualmente es el distanciamiento social, en un momento en que hay un alza de los casos, especialmente en el sur y en el oeste de Estados Unidos.



Un modelo recientemente revisado por los investigadores proyecta que la cifra de muertos en EEUU como consecuencia del COVID-19 alcanzará la cifra de casi 180.000 en el mes de octubre, unos 22.000 menos que lo establecido en el último pronóstico .



Esta nueva proyección publicada por los investigadores ocurre pese al aumento de los casos registrados en el país en las últimas semanas.



Con todo, este nuevo pronóstico del Instituto de Evaluación y Medición de la Salud de la Universidad de Washington (IHME, por sus siglas en inglés) también añade que unas 33.000 vidas podrían salvarse si al menos el 95% de los estadounidenses usan máscaras faciales en público.



"Las personas tienen que saber que el uso de máscaras faciales puede reducir la transmisión del virus hasta en un 50%, y que aquellos que se niegan a hacerlo están poniendo en riesgo sus vidas, las de sus familias, sus amigos y sus comunidades", dijo el director de IHME, Christopher Murray, en un comunicado.



El nuevo pronóstico de IHME para el peor escenario posible (179.106 vidas estadounidenses perdidas para el próximo 1 de octubre) fue revisado a la baja de las 201.000 muertes que habían sido proyectadas el 15 de junio pasado.



Varios estados del país han reportado un aumento constante en el número de casos en las últimas semanas, "pero las muertes aún no están aumentando al mismo ritmo, una tendencia que sin embargo podría cambiar en las próximas semanas", dijeron los investigadores.