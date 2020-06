Autorizan en Europa la venta del primer fármaco específico contra el coronavirus

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó que se autorice la comercialización del fármaco remdesivir, un antiviral que es usado para tratar el ébola, y evita que el coronavirus se replique en el organismo. Se utiliza para tratar a pacientes con Covid-19 que se encuentren en estado grave.La indicación específica es para adultos y adolescentes a partir de 12 años con neumonía que tengan insuficiencia respiratoria y requieran oxígeno.El medicamento fue recomendado luego de los resultados preliminares que derivó del estudio más grande realizado hasta la fecha con este medicamento y publicados en el New England Journal of Medicine (NEJM), que habían concluido que este fármaco reducía la mortalidad del 12% al 7% en pacientes graves y lograba una recuperación más rápida de los pacientes.La solicitud para que se empiece a comercializar el remdesivir fue presentada el 8 de junio, y podría comenzar en unas semanas, según informó el diario El País.Esta celeridad en la decisión por parte de la Agencia Europea del Medicamento se debe a se puso en marcha el pasado 30 de abril una "revisión continua" sobre el uso de ese antiviral para el tratamiento específico del coronavirus, que son una de las herramientas regulatorias que tiene la agencia en su mano para la evaluación de un medicamento durante una emergencia sanitaria como la actual pandemia.Hasta el momento, en Europa no se había aprobado todavía ningún fármaco específico para la Covid-19, y desde mayo este antiviral estaba siendo utilizado en Estados Unidos."Es el primer antiviral específico para el Covid-19", señaló Benito Almirante, jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que administró este tratamiento a una decena de pacientes.El remdesivir ya había sido investigado para el ébola, pero el brote terminó antes de concluir el ensayo. Tiene un efecto adverso claro: la hipotensión, que es la baja excesiva de presión arterial."Para pacientes que requieran medicación para esta situación, el remdesivir puede ser un riesgo. Y también hay que tener cuidado con la combinación de fármacos, que pueden hacer que aumente la hipotensión", explicó Almirante.Los expertos consultados coinciden que el remdesivir es "un buen avance", pero no es la panacea, y advierten que: "No es el tratamiento para el coronavirus, sino un tratamiento. Necesitará adyuvantes, como la dexametasona o anticuerpos monoclonales, para que el paciente se recupere".Aún tiene que identificar cuál será el momento exacto para la administración del fármaco."El remdesivir impide la replicación del virus, así que sabemos que tendrá más efecto en aquellos pacientes que estén en un momento de multiplicación viral. Los que están en fase inflamatoria (más graves, con la enfermedad mucho más avanzada) no se beneficiarán", manifestó Benito Almirante.En cualquier caso, queda camino por recorrer hasta que el fármaco que se administra por vía endovenosa llegue a los hospitales, pero la aprobación de la EMA es el primer paso.Ahora quedan que las agencias reguladoras de cada país negocien y acuerden un precio con la farmacéutica.