Glifosato: Bayer pagó u$s 10.900 millones a demandantes de Monsanto en EE.UU

Casos sin resolver

"Cancerígeno probable"

Reconocimiento de responsabilidad

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer se comprometió este miércoles a indemnizar a gran parte de los miles de demandantes en EEUU perjudicados por el herbicida glifosato, sospechoso de ser cancerígeno, con más de 10.900 millones de dólares, según publicaron diversos medios alemanes.El acuerdo resuelve aproximadamente tres cuartos de las más de 125.000 reclamaciones presentadas contra el gigante alemán, de las cuales solo una parte había alcanzado el circuito judicial, informó la cadena pública ARD, que cita fuentes de la empresa.De los 10.900 millones que Bayer se compromete a pagar, una partida de 1.250 millones está reservada a litigios que puedan surgir en el futuro. Sin embargo, todavía quedan aproximadamente 30.000 casos sin resolver."Esta solución es importante para nuestros clientes pues se trata de una batalla larga y ardua", indicó una abogada de víctimas, Jennifer Moore. En tanto, la abogada y ex ministra de Medio Ambiente francesa, Corinne Lepage, rescató que se trata de un "precedente formidable para las otras víctimas y todos los que luchan contra el glifosato y los que lo autorizan".En el trasfondo de la disputa se sitúan las alegaciones de que el polémico herbicida Roundup, que contiene glifosato y que fue adquirido por la casa Bayer en 2018, es cancerígeno.Varios tribunales han considerado probada la correlación entre el uso de glifosato y los casos de cáncer, aunque la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) lo considera seguro y sostiene que no constituye un riesgo para la salud pública. En 2015, el Roundup fue catalogado como "cancerígeno probable" por el Centro internacional contra el Cáncer (Circ) de la OMS.Bayer compró en 2019 a su rival Monsanto por 63.000 millones de dólares y desde entonces ha visto transferidas todas las demandas en su contra, las cuales se han hecho sentir en las bolsas. Debido a esto, el jefe del consorcio, Werner Baumann, ha sido objeto de duras críticas, aunque el gigante alemán desmiente que el producto sea perjudicial para la salud.En este sentido, Bayer emitió un comunicado en el que asegura que estos acuerdos y otros de menor importancia financiera, "no contienen ningún reconocimiento de responsabilidad o falta" y que también llevará los debates sobre "inocuidad y utilidad" de los herbicidas a base de glifosato a la "arena reglamentaria y al marco de la ciencia".