Las muertes por coronavirus en Chile llegaron a 4.731

El Ministerio de Salud de Chile informó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.649 casos nuevos de coronavirus para totalizar 254.416. Respecto a los fallecidos, fueron inscriptos 226 en el Registro Civil y el total ascendió a 4.731.



El dato de contagios es alentador dado que sigue bajando. Este martes se habían reportado 3.804 y era la menor cifra desde el pasado 2 de junio.



De los nuevos casos, 3.020 presentaron síntomas, 264 son asintomáticos y 365 no fueron notificados. Además, se informó que hay 280 ventiladores disponibles.



Respecto a las personas hospitalizadas, en estos momentos suman 2.046, de los cuales 424 están en estado crítico. En las últimas 24 horas fueron realizados 12.575 exámenes PCR para totalizar 1.007.635.



En las últimas horas, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la oferta hecha por China a Chile para participar de un estudio clínico. "El tema de las vacunas es participar, gracias a la invitación que hace China, en un estudio clínico en fase 3", señaló el funcionario.



"Lo que nos ofrece China y tenemos que analizarlo es que nosotros participemos en la tercera fase de ensayo clínico para que en algún momento se llegue a aprobar esa vacuna como un medio terapéutico", explicó también, descartando que dicha vacuna se encuentre lista para ser entregada.



Asimismo, Paris enumeró los requisitos que se deben cumplir para que se llegue a efectuar dicho estudio en el país, entre los que se cuentan cumplir con toda la ley de derechos y deberes de los pacientes; con los estándares éticos fijados por Chile para los ensayos y la aprobación del estudio por parte del Instituto de Salud Pública de Chile.



El ministro se refirió también a la encuesta del centro de estudios Espacio Público en conjunto con Ipsos, que arrojó que un 59 % de las personas que viven en la capital del país tiene en su hogar a alguien que salió a trabajar en la última semana.



"Eso obviamente es una situación preocupante, significa que no están cumpliéndose algunas normas de cuarentena y probablemente eso incida en la movilidad de la cual hemos hablado", dijo Paris.



"No es solamente movilidad de vehículos, sino que de personas y si esa persona está en un periodo de transmisión viral o no ha cumplido la cuarentena estando enferma obviamente que contribuye a diseminar el virus", agregó.



Cabe añadir que según el cuarto informe realizado por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile el flujo de desplazamiento de personas se redujo sólo un un 35 % promedio durante primer mes de cuarentena masiva, que comenzó el 15 de mayo.



De acuerdo a los datos que maneja la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile se mantiene como el séptimo país a nivel mundial con más casos de coronavirus y tercero en Latinoamérica, tras Brasil y Perú. Actualmente, la diferencia entre los números peruanos y chilenos es de menos de 7.000 casos.