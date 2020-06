Un sismo de magnitud 7,5 sacudió a México y hay dos muertos

?? Así fue grabado el temblor de esta mañana que se percibió en distintos puntos de México ?https://t.co/vrFy68c8ec — Twitter Moments en Español (@MomentsES) June 23, 2020

Un terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en México este martes 23 de junio, dejó dos personas fallecidas en el estado de Oaxaca, epicentro del sismo, y daños menores en varias zonas del país, como Ciudad de México. Luego del terremoto se activó una alerta de tsunami en Centro y Sudamérica.A pesar de que los primeros reportes indicaron que el sismo era de magnitud de 7,1, posteriormente el Servicio Sismológico Nacional ajustó el dato a 7,5, con epicentro a 23 kilómetros al sur de Crucecita, en el estado de Oaxaca, a las 10:29 horas.La intensidad del terremoto provocó fuertes sacudidas en varios edificios de la capital mexicana y otras entidades del sur del país.

El primer caso de una persona fallecida se registró en el puerto turístico de Huatulco, luego de que una mujer muriera tras un derrumbe de piedras cerca de un río. Minutos después, las autoridades federales y locales reportaron otro deceso en el municipio de Ozolotepec, de acuerdo con datos confirmados por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).En la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, también se registraron algunos derrumbes menores en edificios del centro histórico.David León, titular de la CNPC, descartó daños mayores en instalaciones estratégicas, a pesar de que se registró un incendio en la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca.Minutos después del terremoto, el Sistema Sismológico Nacional reportó 147 réplicas. Las dos de mayor magnitud fueron de 5,2 y 4,1, registradas a las 11:20 y 11:31 horas, con epicentro en Crucecitas, Oaxaca.En Ciudad de México, el temblor activó la alerta sísmica con casi dos minutos de anticipación, lo que permitió que mucha gente saliera de sus edificios con tiempo suficiente.Sin embargo, algunos reportes señalan que la alerta sísmica no sonó en algunas zonas de la capital mexicana.La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, detalló que las alertas sísmicas sonaron en 97,5 % de su jurisdicción. El Gobierno capitalino realizó sobrevuelos para descartar daños estructurales en algunos edificios.En Ciudad de México se reportaron solamente dos heridos: un hombre al que le cayó un cable de alta tensión en Iztapalapa, y un menor de edad que sufrió una caída.También se desalojaron al menos dos edificios en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Tlalpan, ante posibles daños estructurales de algunos inmuebles, que ya habían sufrido daños en sismos anteriores.Las autoridades capitalinas revisan los daños estructurales en edificios, principalmente en aquellos que presentaron fisuras durante el terremoto de 2017, que provocó el colapso de varios inmuebles y la muerte de 369 personas.Tras el movimiento sísmico, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al patio de Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México, para recibir los primeros informes del terremoto.Posteriormente, el mandatario compartió un segundo video para precisar que hasta las 11:00 horas no se reportaba "ningún daño" considerable.En un tercer mensaje, señaló que no hubo daños en las instalaciones estratégicas del Gobierno, como hidroeléctricas y plantas industriales.También ordenó al coordinador de Protección Civil presentar un informe más completo a las 15:00 horas, tiempo de México, para dar más detalles sobre las afectaciones.Además de Oaxaca y la Ciudad de México, el terremoto también se sintió en los estados Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y Tabasco.Los gobernadores de estos estados no reportan daños mayores y las autoridades locales revisan las estructuras de edificios, que pudieran haber sido afectados por los efectos del sismo.La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) emitió una alerta de tsunami para Mexico, Guatemala, Honduras y El Salvador.De acuerdo con un informe de Protección Civil en México, se espera que el nivel del mar se incremente 1,13 metros en las costas de Oaxaca y Chiapas.Por su parte, el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador alertó sobre el peligro de un tsunami en las costas del país suramericano.