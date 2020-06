Presunto ataque terrorista: Al menos tres muertos acuchillados en Londres

Tres personas murieron y varias resultaron severamente heridas en un posible "ataque terrorista" a cuchillo en el parque Forbury de Reading, una ciudad británica a 40 minutos de Londres. Al menos dos personas debieron ser resucitadas por los servicios de emergencia.



El atacante se encuentra detenido. La policía lo considera "un incidente mayor" y fuentes de seguridad confirmaron a la prensa que se considera "un acto terrorista".



Un testigo dijo que el ataque fue sin objetivo deliberado, a cualquiera que estaba en el parque. "Estaba lleno. Mucha gente bebiendo con amigos y una persona sola avanzó. Gritó algo ininteligible y se metió en un grupo de 10 personas acuchillando a todos los que pudo. Al menos acuchilló a tres severamente en el cuello y bajo los brazos y luego se volvió hacia mí. Nos dimos vuelta y comenzamos a correr. Cuando se dio cuenta que no podía alcanzarnos, acuchilló a otro persona por detrás en el cuello y cuando vio que todos comenzaban a correr, huyó del parque", contó Laurence Wort, un personal trainer, que hasta ahora es el más cercano testigo.



Las fuerzas pidieron a la opinión pública que no comparta las perturbadoras imágenes en las redes sociales, donde se ve a dos personas ensangrentadas con personal de emergencia haciéndoles respiración artificial.



Los heridos fueron trasladados al hospital Berkshire, con cortes de armas blanca en el cuello, el pecho y debajo de los brazos. Dos de ellos estarían en gravísimo estado.



"La policía se encuentra desde las siete de la tarde en el lugar con los servicios de emergencia. Los oficiales arrestaron a un hombre en la escena, que se encuentra bajo custodia policial. Un número de personas con substanciales heridas fueron llevadas al hospital", informó la policía de Thames Valley.



Un cordón policial se encuentra en Forbury Gardens, donde sucedieron los hechos. "Pedimos al público que no se acerque al área en este momento", añadió la fuerza de seguridad.



Dos horas antes una pacífica marcha de Black Live Matter se produjo en el mismo lugar y se desconcentró sin incidentes. BLM explicó que su marcha no está vinculada a la posterior violencia.



"En términos de la protesta y la gente que acompañó a Black Lives Matter, nosotros estamos todos seguros. Ninguno de nosotros ha sido afectado. Todos nos habíamos ido cuando esto pasó", dijo la organización en una declaración.



En la zona se escuchan sirenas y las calles cercanas han sido todas clausuradas, según los vecinos.



La ministra del interior Priti Patel tuiteó: "Profundamente preocupada de escuchar los informes de un incidente en Reading. Mis pensamientos están con todos los involucrados, incluyendo la policía y los servicios de emergencia en el lugar".



Tres helicópteros rojos de emergencia aterrizaron en el parque para llevar a los heridos graves al hospital.



En un Twitter, el consejo de Reading pide: "Por favor manténganse lejos del centro. La policía está lidiando con un incidente mayor. Nosotros los informaremos una vez que tengamos información".



Poornima Ravindran fue testigo del hecho y tuiteó. "Caminando desde la verdulería hacia la calle de Tesco (el supermercado) vi a los servicios de emergencia dar respiración artificial a alguien en Reading se encuentra entre Oxford y Londres y es el sector más importante de negocios fuera de la capital británica, basado en la tecnología informática. La población es de 230.000 personas y 40 por ciento son blancos, 9 de origen asiático, 6,7 por ciento negros y 4,chinos y 3,9 por ciento mixtos.



El país se encuentra lidiando con la epidemia del COVID 19 y las actividades posibles, como ir al parque, se van liberando muy despacio ante el temor a un rebrote.