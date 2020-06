Uruguay no registró nuevos casos de coronavirus: Quedan sólo 15 infectados

Uruguay contabilizaba 849 casos confirmados desde el comienzo de la pandemia, de los cuales 24 personas murieron, 15 tenían la infección en curso (cuatro internadas, todas en terapia intensiva) y 810 ya se recuperaron, reportó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



No obstante, el senador Tabaré Viera manifestó alarma por el aumento de los contagios en Santana do Livramento, ciudad brasileña fronteriza con Rivera, de la que fue intendente entre 2000 y 2009.



"Estamos muy preocupados por la situación, que de alguna manera confirma los temores de que la situación de las ciudades fronterizas con Brasil son un punto de riesgo", dijo Viera.



"Este aumento de casos en Santana do Livramento, que llegaron a ser 60 en total, aunque ya hay varios recuperados, evidentemente es un llamado de atención", agregó el legislador, según el diario montevideano La República.



Hace menos de un mes, un brote de contagios en Rivera encendió la alarma del gobierno y provocó incluso una visita del presidente Luis Lacalle Pou, quien luego debió someterse a una prueba de Covid-19 -que dio negativo- tras haber estado en contacto con una persona que luego se supo que estaba incubando la enfermedad.



En varias ocasiones desde el comienzo de la pandemia, Lacalle Pou expresó su preocupación por la situación de las áreas metropolitanas compartidas entre ciudades limítrofes, en particular en las de la frontera con Brasil, que es el segundo país con más contagios y más muertes por coronavirus en todo el mundo.