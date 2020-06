Brasil registró 1.209 nuevas muertes por coronavirus

Brasil registró en las últimas 24 horas 1.209 nuevas muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. De esta manera,el total asciende a 46.665, según el consorcio de medios nacionales creados al efecto de proveer información independiente sobre el avance de la pandemia en el país.



La cantidad de casos positivos, en tanto, fue de 31.475, lo que llevó la cifra a 960.309. Se espera que el país sudamericano supere el millón de contagios confirmados antes del fin de semana.



El estado de San Pablo continúa siendo el epicentro del virus en el país. Y el virus todavía no ha mostrado señales de desacelerarse. Este miércoles registró un nuevo récord de decesos, con 389. El anterior había tenido lugar el martes, cuando se reportaron 365. El total de muertes en el estado más populoso de Brasil asciende a 11.521, y el de contagios a 191.521. Y proyecciones del Gobierno estiman que la cifra llegará a 18.000 para el final del mes.



En paralelo, el ministerio de Salud publicó su propio reporte, en el que anunció 32.188 nuevas transmisiones y 1.269 muertes en las últimas 24 horas. Según el gobierno de Jair Bolsonaro, los totales respectivos ascienden a 46.510 y 955.377.



En términos nominales, siguen a San Pablo los estados de Río de Janeiro (89.963 casos y 8.138 muertes), Ceará (84.967 y 5.282) y Pará (74.192 y 4.350).



Entre los decesos del miércoles se destaca el del cacique Paulo Paiakan, un importante líder indígena brasileño de la década de los años ochenta del siglo pasado, según informó la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).



Paiakan, de la etnia Kaiapo, murió después de permanecer varios días ingresado en un hospital de Redenção, en el sur del estado amazónico de Pará (norte), donde el coronavirus sigue avanzando con fuerza.



Junto con el histórico cacique Raoni Metuktire, Paulinho Paiakan fue uno de los principales nombres de la lucha indígena contra la construcción de Belo Monte, una inmensa hidroeléctrica levantada en el corazón de la selva amazónica en Pará.



Paiakan fue también uno de los principales líderes del Encuentro de los Pueblos Indígenas del Xingu, que en 1989 reunió en la ciudad de Altamira a indígenas de diversas etnias y artistas internacionales como el cantante Sting para discutir medidas contra la construcción de Belo Monte, en el papel desde 1975, y la defensa de los bosques.



Pero la vida del cacique también se vio salpicada por diversas polémicas. En 1998 fue condenado a seis años de prisión por haber violado en 1992 a una estudiante con la ayuda de su esposa, Irekra.



La pandemia del nuevo coronavirus se ha adentrado en diversas aldeas indígenas del país y ha provocado la muerte de un centenar de ellos, mientras que más de 3.000 han sido contagiados, de acuerdo con el último balance de la Secretaría de Salud Indígena de Brasil (Sesai).



Una de las principales preocupaciones es el Vale do Javari, situado en el extremo occidental del estado de Amazonas, cerca de la frontera con Perú, y una de las regiones con mayor número de indígenas no contactados del mundo. La región posee una población de aproximadamente 7.000 indígenas de 6 etnias diferentes.



Con el fin de contener el avance de la enfermedad, el Gobierno brasileño inició este miércoles una expedición hasta el Vale do Javari para realizar el seguimiento médico de un parte de la población y trasladar equipo sanitario necesario para el combate a la pandemia.



Como dato positivo, no obstante, surgió el anuncio de un grupo de investigadores nacionales que desarrolló un tejido capaz de eliminar en solo dos minutos y con un 99,9 por ciento de eficacia el SARS-CoV-2.



El tejido de poliéster y algodón, al que le fue impregnada una capa con dos diferentes micropartículas de plata, fue desarrollado por investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo (USP), con el apoyo de científicos de la Universidad Jaume I (España).



El material desarrollado será utilizado para la confección de máscaras e indumentarias para médicos y hospitales por la Nanox, una empresa de reciente creación y que se dedica al desarrollo de tejidos antibacterianos y fungicidas.