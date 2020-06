Los casos de coronavirus en Chile llegaron a 220.000

Chile reportó este miércoles 232 nuevas muertes por coronavirus y un aumento de 4.757 casos confirmados, con lo que el balance llegó a 4.757 fallecidos y 220.628 contagios detectados.



El reporte diario indica que actualmente hay 35.082 casos activos. Además, para el nuevo balance se añadió al total unos 30 mil contagios que no habían sido contabilizados en las últimas semanas.



Como cada miércoles, las autoridades informaron qué zonas podrían salir de la cuarentena y cuáles se agregan al régimen de restricciones. Ante el avance de casos, en ninguna región se aliviarán los controles, y a partir del viernes se impondrán en las comunas de Los Andes y San Felipe (en la región de Valparaíso), Rancagua y Machalí (O'Higgins) y la zona urbana de Curicó. Con ello, ya son 55 comunas las que están bajo cuarentena a nivel nacional.



"En la Región Metropolitana vamos a restringir al máximo los permisos", aseguró el ministro Enrique París, en conferencia de prensa. Sin embargo, descartó la idea de un confinamiento total que había sido mencionada en los últimos días. "No es posible hablar de hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta la calidad de vida", sostuvo. Las autoridades también anunciaron un aumento en las multas y posibles penas por violar la cuarentena.



Los expertos aún no vislumbran en el horizonte el pico de la transmisión de la COVID-19 y la cuarentena obligatoria que rige desde hace un mes en la región Metropolitana, donde se ubica Santiago, el principal foco de infecciones, no ha logrado hasta la fecha reducir los nuevos casos. Con los contagios subiendo vertiginosamente las últimas semanas, Chile ya figura como uno de los países con más casos positivos por millón de personas, según datos de la Universidad de Oxford.



El presidente Piñera decidió el pasado lunes prorrogar 90 días más el estado de excepción, una medida que le permite limitar el tránsito, prohibir las reuniones en espacios públicos y establecer cuarentenas o toques de queda.



Chile enfrentará en 2020 la peor contracción económica en 35 años, con una caída del PIB que podría alcanzar hasta 7,5% en relación al año pasado por causa de la pandemia de coronavirus, estimó el miércoles el Banco Central. El organismo corrigió así sus estimaciones previas, debido un deterioro más profundo de la actividad.