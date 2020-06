Chile registró 5.013 casos nuevos de coronavirus y el total de muertes es 3.383

El Ministerio de Salud de Chile informó que en las últimas 24 horas se reportaron 21 muertos por coronavirus -bajo el nuevo sistema de conteo- y que el total de fallecidos asciende a 3.383. Respecto a los casos, hubo 5.013 nuevos contagios el último día para un total de 184.449.



"Seguimos viviendo una situación delicada. Agradecemos el esfuerzo enorme del sistema público de salud. Estamos pidiendo un esfuerzo adicional entregando nuevos equipos. Sin embargo, quiero recalcar que ninguno de estos esfuerzos serán suficientes si la población no cumple con la cuarentena, el distanciamiento y el lavado de manos. Les rogamos que se mantengan en sus casas", pidió el titular de la cartera, Enrique Paris.



Respecto al nuevo balance, el flamante ministro, que asumió el sábado pasado, dijo junto a otros responsables de salud que "el criterio es aquellas personas que se han registrado en las últimas 24 horas. Al ser todavía los primeros días de la semana, se puede ver luego un aumento", acotó.





Luego anunciaron que respecto al conteo de casos también se hará un "ajuste", como se hizo con el balance diario de fallecimientos. "Ha habido un número de personas que no han sido notificadas. Va a haber un ajuste desde mañana", anunciaron los responsables.



También se informó que hay 1.727 personas en unidades de cuidados críticos y que quedan en el país 377 ventiladores disponibles. En cuanto a los exámenes PCR informados en las últimas 24 horas, suman 14.575, totalizando 873.533.



Paris dijo más temprano que si la ciudadanía no respeta las cuarentenas habrá que endurecer las medidas, ante el aumento de casos que sigue experimentando la región capitalina.



"Si la gente no entiende por la razón, obviamente vamos a tener que aplicar más fuerza", afirmó el ministro en entrevista con la emisora local radio Duna.



Desde hace un mes, en Santiago de Chile y su zona conurbana rige una cuarentena total para tratar de aplacar la curva, que se disparó a partir de mayo, mes hasta el que los confinamientos se decretaban solo para determinados barrios o sectores.



Sin embargo, la circulación de personas no se ha reducido tanto como las autoridades esperaban y una reciente encuesta arrojó que el 72 % de los santiaguinos dijo haber salido a la calle durante las cuarentenas, aunque el 80 % de ellos pidió permiso previo.



Ante la falta de resultado de las medidas, desde el laboratorio de ideas Espacio Público se recomendó que Santiago entre en "hibernación" y sea como "una ciudad dormida".



Ante esto, el ministro Paris dijo que este martes mantendrá una reunión por videoconferencia con Eduardo Engel, director de Espacio Público, "para intercambiar datos, información y escuchar su punto de vista".



No obstante, Paris señaló que "lo de la hibernación" no le corresponde decidirlo a él por sí solo, sino que se hace de forma colegiada con otras autoridades y bajo la presidente del mandatario Sebastián Piñera.



"Yo no puedo adelantar qué medida se va a tomar mañana; hay que hacer un análisis detallado en base a los datos epidemiológicos y de la red hospitalaria, además de considerar otras variables, para tomar esas medidas", explicó el ministro.



El titular de Salud comparó la situación de Santiago con Valparaíso, que entró en la noche del pasado viernes en cuarentena, y destacó que este lunes la movilidad en esa ciudad portuaria disminuyó en un 65 %, mientras que en la capital ésta sigue siendo "muy alta".



Por ello, dijo, "hay que insistir mucho más en que la gente cumpla con las indicaciones de cuarentena y de toque de queda".



"Aquí se requiere mucho más aporte de la ciudadanía y estamos planificando esos mensajes con gente que pueda trasmitir esas ideas", afirmó.