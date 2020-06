Covid 19 en Chile: gobierno admite que muertos podrían duplicar cifra oficial

El gobierno de Chile reconoció que el informe que envía a la Organización Mundial de la Salud contiene casi el doble de muertes por coronavirus que las reportadas oficialmente, según una investigación publicada este sábado por el sitio Ciper.



El prestigioso sitio de investigación CIPER publicó este sábado una nota que constata la real dimensión de los estragos que la pandemia de coronavirus está produciendo en Chile.



Entender la polémica instalada en el país vecino no es fácil. El gobierno de Sebastián Piñera ha cambiado dos veces la forma de contabilizar sus fallecidos, pero hay un hecho concreto: la OMS exige que el informe sea según sus parámetros.



Así, Chile comenzó reportando los fallecidos de acuerdo a sus registros de Test PCR positivos confirmados en cada víctima, de acuerdo a la información de sus laboratorios y el instituto de Salud Pública. En total, en el país se realizaron hasta ahora 800.000 tests. Así fue hasta hace una semana.



Pero el 6 de junio el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que se acogerían a una sugerencia que la OMS hizo llegar a Chile el 20 de abril: contabilizar casos confirmados por test y los casos que, se presume, son atribuibles a la pandemia. "Prácticamente no existe prevalencia de otro virus que genere enfermedades respiratorias en este momento", dijo entonces el funcionario.



Sin embargo, al día siguiente, junto al Ministro de Ciencias, Andrés Couve, la explicación de la nueva metodología volvió a cambiar: no se reportarían las muertes presuntas, sino que se cruzaría la información del Registro Civil (unidad administrativa que lleva el registro de defunciones) con las confirmaciones de Test PCR de los laboratorios para hacer más rigurosas las cífras, pero siempre dependiendo de la existencia de una prueba molecular. Así, al día siguiente se reportaron más de 600 nuevos fallecidos, tras la inclusión de fallecimientos que se incluyeron tras el re-chequeo de información.



No obstante, el gobierno chileno sí decidió seguir el consejo de la OMS, pero internamente. El Departamento de Información y Estadística (DEIS) del Ministerio de Salud comenzó a realizar una exhaustiva planilla, de manera manual, agrupando todos los casos de muertes atribuibles al coronavirus en dos filas distintas: confirmados por examen molecular (PCR) en una; y muertes probables por Covid en otra. Según constata CIPER, el archivo que es enviado a la OMS contiene más de 5.000 casos reportados, lo que graficaría la real dimensión de la situación chilena con la pandemia.



El medio agrega que los funcionarios a cargo del registro trabajan de lunes a domingo. Las cifras consolidadas llegan semanalmente a los gabinetes del ministro Jaime Mañalich y de los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.



Ante la evidencia, el Ministerio de Salud salió a aclarar los trascendidos y no descartó la existencia del documento. "La OMS solicita a las oficinas de enlace de los países, con fines exclusivamente de vigilancia epidemiológica, la información de los casos sospechosos, probables, fallecidos con y sin confirmación diagnóstica de Covid-19 por parte de laboratorio, lo que Chile envía una vez por semana. La Organización Mundial de la Salud no publica estos antecedentes, sino que son de uso exclusivo para la vigilancia epidemiológica", señala la respuesta por escrito enviada por el gobierno a CIPER.



Dos funcionarios de la DIES indicaron a Clarín sobre la información publicada este sábado que la brecha entre las cifras públicas y las internas es "amplia" y que "podría crecer exponencialmente" en los próximos días, ante el brote epidemiológico que vive la capital del país.



Según los funcionarios, el último reporte que hicieron llegar al ministro se acercaría a los 5.500 casos, de los cuales poco más de 2.800 están confirmados por testeo molecular, pero aclaran que el resto "son mayoritariamente por causas respiratorias o fallas multisistémicas, por lo que es muy probable que se deba al virus", refrendando lo expresado por el Ministro de Salud respecto a la escasa presencia actual de otras enfermedades de ese tipo en el país.



Chile confirmó el viernes un récord diario de 6.754 nuevos casos de coronavirus y 222 muertos, en medio de las dudas por la cifra real.





Fuente: Clarín.