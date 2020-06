Uruguay registró solo dos casos de coronavirus en los últimos seis días

Por cuarta vez en los últimos cinco días, Uruguay no registró nuevos casos de coronavirus en el territorio, luego de que los 765 tests realizados a lo largo de la jornada dieran negativo.



De acuerdo al último reporte provisto por las autoridades, en el país actualmente se cuentan 44 casos activos de los 1.049 que han sido confirmados desde el inicio de la pandemia. El total de fallecidos, en tanto, asciende a 23.



Cuatro personas se encuentran en unidades de terapia intensiva, mientras que el resto cursa la enfermedad fuera de un centro de salud. Además, solo siete de los 19 departamentos en los que está dividido el país cuentan con casos activos.



Considerando la baja presencia del virus en el país, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ha impulsado la reanudación de distintas actividades y servicios, entre las que se incluyen las clases y las visitas a centros comerciales.



El último anuncio de esta naturaleza tuvo lugar el jueves, cuando se informó que los servicios religiosos presenciales volverán a partir del 19 de junio. El protocolo sanitario, aprobado por el gobierno de Lacalle Pou, establece varias restricciones en la primera fase de este reinicio de los servicios religiosos en capillas, templos y sinagogas.



"Una celebración por día, será obligatorio el uso de tapabocas, debe haber alcohol en gel para entrar a las celebraciones y hay un pedido especial con los cantos", explicó el cardenal Sturla. "La segunda etapa será poder abrir a que haya un mayor aforo, de un tercio de la capacidad a la mitad y después todos y que pueda haber más de una celebración por día", agregó.



Las ceremonias no podrán durar más de 45 minutos y se exhorta a las personas mayores de 65 años a no concurrir.



La mayoría de los centros comerciales, en tanto, reabrieron sus puertas el martes bajo un estricto protocolo sanitario. Todos dispusieron en sus entradas alfombras sanitizantes, dispensadores de alcohol en el de uso obligatorio y cámaras termográficas. Si la temperatura de un cliente supera los 37°C, se le prohibirá entrar.



Según el protocolo acordado con las autoridades sanitarias, la ropa que sea tocada o probada por los clientes deberá desinfectarse con vapor de agua o mantenerse aislada durante 48 horas. En tanto los probadores deberán utilizarse de manera intercalada y luego de cada uso tendrán que desinfectarse.



Las clases -que habían comenzado una progresiva normalización a fines de abril- continuaron con la reanudaron a partir del 1 de junio, después de dos meses en las que estuvieron mayormente suspendidas o se dieron de manera virtual. Se lleva a cabo en tres etapas.



Desde el 1 de junio, hay clases presenciales en escuelas rurales, escuelas Aprender y de Tiempo Completo, excepto las ubicadas en Montevideo, Canelones, y el Área Metropolitana



En esta primera etapa también hay educación secundaria rural: sextos años de bachillerato diversificado y terceros de bachilleratos tecnológicos y profesionales, excepto los de Montevideo, Canelones y Área Metropolitana.



La segunda fase comenzará a partir del 15 de junio. Esa semana volverá la actividad de primera infancia, educación inicial pública y privada de todo el país. Así como las escuelas primarias urbanas comunes, de práctica y de tiempo extendido públicas y privadas, excepto las de Montevideo, Canelones y áreas metropolitanas.



La tercera y última etapa será a partir del 29 de junio. Subrayado explica que incluye la reapertura en todo el país de todos los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto público y privadas. Desde esa semana sí están incluidos establecimientos de Montevideo, el Área Metropolitana y Canelones.



En su anuncio, Lacalle Pou aclaró que "el retorno es voluntario".