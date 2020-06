Muertes por coronavirus en Chile llegaron a 2.648 y hubo 5.596 nuevos casos

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, brindó un nuevo balance sobre el avance del coronavirus en el país. El total de muertes llegó a 2.648 luego de que se hayan confirmado 173 nuevos decesos y se reportaron 5.596 nuevos casos para totalizar 154.092.



Respecto al número de fallecidos, el balance obedece a la nueva metodología adoptada por el ministerio de Salud y que no corresponde a los últimas 24 horas, sino a los últimos días. De esas muertes, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, consignó que 20 ocurrieron el 9 de junio; 60, el 8 de junio; 22, el 7 de junio y 71 habrían ocurrido antes del 7 de junio.



El Gobierno anunció este miércoles la extensión de las cuarentenas vigentes en el país y la incorporación de otras ocho nuevas zonas a la medida a partir de este viernes.



Las nuevas comunas que entran en cuarentena esta semana son la zona urbana de Pozo Almonte (ubicadas en el norte del país); las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar (en el centro costero); las zonas urbanas de Melipilla, Curacaví, Til-Til y San José de Maipo, además de toda la comuna de Peñaflor en la región Metropolitana, todas ellas ubicadas en el valle central del país.



Otras localidades en donde se implementará la medida de cordón sanitario son las comunas de Pirque (localizada en la zona centro) y de Alto Bío-Bío (en el sector cordillerano, en el centro-sur de Chile). Nueva semana de Cuarentena Al mismo tiempo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, informó que las comunas que se encuentran con cuarentena actualmente serán confinadas por una semana más.



Dichos sectores corresponden a las ciudades de Alto Hospicio, Iquique y Calama (norte), San Antonio (centro) y la capital del país y parte de su zona connurbana.



"Quisiera señalar que además de todas estas medidas que se están adoptando y que todas las que ya estaban adoptadas se mantienen, un refuerzo muy importante de la fiscalización", afirmó la subsecretaria Martorell.



"No nos va a temblar la mano ni un segundo en fiscalizar, en perseguir la responsabilidad, en que se apliquen las sanciones de aquellos que no quieren comprender", agregó la autoridad, haciendo alusión a los controles policiales a ciudadanos que se encuentren deambulando por las zonas declaradas en cuarentena o que quieran ingresar a sectores con cordones sanitarios.