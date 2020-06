Brasil reportó 1.300 nuevas muertes por coronavirus y el total roza las 40.000

Brasil registró 1.300 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, llevando el total a 39.797, de acuerdo al reporte publicado este miércoles por el consorcio de medios brasileño que monitorea el avance de la pandemia en el país, el más golpeado de América Latina.



También se reportaron 33.100 nuevos contagios, llevando el total a 775.184.



Con estas cifras de muertos reportados Brasil se aproxima al Reino Unido, el segundo país más afectado por el coronavirus con 41.213 fallecidos. Tanto Brasil como el Reino Unido se encuentran por detrás de Estados Unidos, que registra al momento 112.76 decesos.



El balance fue publicado por un consorcio de medios formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S. Paulo, UOL y O Estado de S. Paulo, los cuales se han unido para recolectar datos de los distintos gobiernos estatales brasileño, luego de que los datos del Ministerio de Salud federal perdieran credibilidad, en medio de una campaña del presidente Jair Bolsonaro por relativizar la gravedad del coronavirus.



Con unos 156.000 casos confirmados, el estado de Sao Paulo sigue siendo el más golpeado por el coronavirus en Brasil, de acuerdo al balance. Corrupción en medio de la pandemia La Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro (ALERJ, por sus siglas en portugués) decidió este miércoles instituir un proceso de juicio político contra el gobernador Wilson Witzel.



69 de los 70 parlamentarios votaron a favor de la moción, mientras que el restante no respondió cuando se lo llamó a hacerlo. De acuerdo con el diario O Globo, incluso se pronunciaron en esta línea los diputados del Partido Social Cristiano (PSC), al cual se encuentra afiliado Witzel.



De hecho, el gobernador enfrentaba un total de 14 acusaciones de esta naturaleza presentados por distintos legisladores.



La sentencia final, que determinará la permanencia o no del gobernador, recaerá en un comité compuesto por cinco diputados, cinco jueces y el presidente del Tribunal de Justicia de Río.



"Estoy absolutamente tranquilo sobre mi inocencia. Fui electo teniendo como pilar el combate a la corrupción y no abandoné en ningún momento esa bandera. Es eso lo que, humildemente, iré a demostrar ante las señoras diputadas y los señores diputados", indicó el gobernador en un comunicado.



El 26 de mayo pasado fue registrada la residencia de Witzel en el marco de un proceso que investiga la existencia de una trama de corrupción que supuestamente desvió dinero en la construcción de hospitales de campaña por la crisis del coronavirus.