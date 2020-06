El fiscal relató cómo habrían asesinado a Madeleine quien desapareció en 2007

Quién es Brueckner

El fiscal alemán que investiga la nueva pista sobre la desaparición de Madeleine McCann señaló que sospechan que la niña de tres años fue secuestrada y asesinada por el principal sospechoso "relativamente rápido" tras su rapto. Hans Christian Wolters indicó además que Christian Brueckner, de 43 años, habló sobre el asunto con otro pedófilo en foros online contándole detalles de cómo había sido el brutal crimen de la menor.En un momento, de acuerdo al relato del fiscal al diario The Times de Londres, Brueckner escribió en aquella discusión acerca de su deseo de "atrapar algo pequeño y usarlo durante días". Cuando el otro delincuente sexual le preguntó si no tenía miedo de ser atrapado por las autoridades policiales, agregó: "Si la evidencia se destruye...".A partir de estos comentarios escalofriantes, Wolters sospecha que Brueckner actuó rápido para deshacerse del cuerpo de Maddie. "Mi opinión privada es que él mató relativamente rápido a la niña, posiblemente abusó de ella y luego la mató", dijo el fiscal. "Creemos que nuestro sospechoso cometió más delitos, especialmente delitos sexuales, posiblemente en Portugal, pero también en otros lugares como Alemania", agregó el funcionario judicial.En ese diálogo, también agregó lo que haría. "Luego, grabaré muuuuuchos videos y clips. Documentaré en detalle cómo está siendo torturada", dijo Brueckner. En ese intercambio no estaba hablando específicamente sobre McCann, sino que estaba transmitiendo sus deseos respecto a qué hacer con una menor. Las pruebas fueron halladas por un investigador que estaba tras los pasos de otra menor desaparecida, Inga Gehricke, la "Maddie alemana", desaparecida el 2 de mayo de 2015. Tenía 5 años.Además de estos dos casos, Brueckner es investigado por otras tres desapariciones de menores. En las últimas horas se conocieron detalles de cómo el sospechoso fue relacionado con el asesinato de una colegiala alemana que desapareció hace casi 20 años. Peggy Knobloch tenía nueve años cuando nunca más se supo de ella. Iba camino a su casa desde la escuela en 2001. Parte de sus restos fueron descubiertos 15 años después por un recolector de hongos en un bosque, a casi 100 kilómetros de su casa en Lichtenberg, Alta Franconia.Además de esos tres casos, la fiscalía alemana quiere saber si tuvo vínculos con otros hechos sin resolver. Los detectives están reexaminando los casos de Rene Hasee, de 6 años, que desapareció mientras estaba de vacaciones en Aljezur, a 40 kilómetros de Praia da Luz, donde vivía Brueckner en ese momento y donde fue vista por última vez Maddie. El alemán también es sospechoso del caso Carola Titze, de 16 años, que desapareció en Bélgica en 1996.Brueckner tiene un amplio historial delictivo, con unos 17 casos, desde agresiones a robos o asuntos relacionados con drogas. Su primer juicio por un delito sexual fue en 1994, cuando tenía 17 años, cuando fue condenado en Baviera por abusar de un niño. El último caso relacionado con menores fue un proceso por tenencia de pornografía infantil en 2016.El hombre vivió y trabajó entre 1995 y 2007 en el sur de Portugal, donde habría cometido varios delitos, robos en hoteles y apartamentos y la violación de una anciana estadounidense hace 15 años. Se mudó en las semanas contemporáneas con la desaparición de McCann y volvió a Alemania, donde cometió crímenes vinculados con el narcotráfico.Actualmente cumple condena por una violación cometida en 2005 en Portugal, cuya víctima fue una estadounidense de 72 años, a la que ató, pegó, agredió sexualmente y finalmente robó. No fue detenido y procesado hasta diez años después, a raíz de las pruebas de ADN realizadas en un cabello que se encontró en el lugar de los hechos. La desaparición de Madeleine, en 2007, se produjo en ese lapso de tiempo.Las sospechas sobre Brueckner se difundieron en primer lugar en Reino Unido, a través de Scotland Yard. La Fiscalía de Braunschweig indicó que se está investigando el asunto "en estrecha colaboración" con la Policía Metropolitana Police británica y con la Polícia Judicial portuguesa.