EE.UU registró 819 muertes por coronavirus y el total de casos positivos

Estados Unidos registró este martes 819 muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que llevó el total a 111.751, según el último recuento de la universidad Johns Hopkins.



La cifra casi duplica a los 450 decesos registrados el lunes. Pero la diferencia entre estos días de la semana ya ha tenido lugar en repetidas ocasiones, considerando que los reportes de los fines de semana suelen demorarse, lo que genera que la información de los lunes sea más baja que el promedio, y la de los martes más alta.



La cantidad de casos positivos, en tanto, creció en más de 17.000, por lo que la cifra ya roza los 2 millones. En concreto, asciende a 1.973.803.



La curva en el país se ha mantenido con una tendencia decreciente. La velocidad del descenso, no obstante, es significativamente más lenta que la registrada en países europeos como Italia o España, que hace semanas registran cifras de decesos que se encuentran por debajo de los tres -y hasta dos- dígitos.



Entre las noticias destacadas del día en la materia se destaca el hecho que Nueva Jersey levantara el confinamiento -conocido también como orden de permanecer en casa- ante la continuada tendencia decreciente en sus transmisiones y muertes.



La decisión fue anunciada por el gobernador Phil Murphy, quien a la vez urgió a los residentes a usar mascarillas y mantener la distancia social. "Por favor continúen siendo responsables y manteniéndose a salvo. Cúbranse la cara y mantengan la distancia social en público", expresó en su cuenta de Twitter.



Además del desconfinamiento, las autoridades estatales elevaron el límite de personas que se pueden reunir en público, tanto puertas adentro como afuera.



En el primer caso estará permitido un aforo máximo de 50 personas o del 25 por ciento de la capacidad del establecimiento, la que sea la cifra menor. En el segundo, en tanto, se permitirán grupos de hasta 100 personas.



De esta manera, Nueva Jersey se sumó a Nueva York, que había iniciado el lunes la primera etapa de su reapertura. En su caso, permitió la vuelta al trabajo de los sectores de la industria, la construcción, la agricultura y la pesca.



También están autorizados a reabrir mayoristas no esenciales y minoristas con servicio de entrega en tienda. Es decir, se podrá ir a establecimientos a recoger pedidos, pero no pasearse entre las estanterías o entrar a probarse prendas, por ejemplo.



Las autoridades calculan que esta semana reabrirán unos 16.000 comercios -desde tiendas de ropa a negocios de electrónica- y unas 3.700 empresas manufactureras, junto a más de 32.000 obras de construcción.



Nueva York también ha impuesto estrictas medidas de precaución, incluyendo distanciamiento social donde sea posible, uso de mascarillas y con una estrecha vigilancia de la salud de los empleados.



En contraste, como dato potencialmente negativo se destaca que efectivos de la Guardia Nacional de Washington dieran positivo tras ser desplegados en el marco de las protestas contra la desigualdad racial y la brutalidad policial que han tenido lugar durante las últimas dos semanas.



"Podemos confirmar que tenemos tests positivos de COVID-19 entre las filas de la Guardia Nacional en Washington", dijo a través de un comunicado la teniente coronel Brooke Davis, portavoz de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, donde está ubicada la ciudad de Washington.



Davis dijo que no podía revelar el número de casos por razones de "seguridad operativa", y que los casos se registraron luego de la movilización de los 1.700 integrantes de ese cuerpo ante las protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis.



Varios policías y efectivos de la Guardia Nacional actuaron en las protestas sin mascarillas. Entre los manifestantes, aunque muchos las utilizaron, no todos llevaban ese elemento sanitario.