El tipo de sangre podría estar relacionado con la susceptibilidad al Covid-19

Una investigación realizada por la compañía de pruebas genéticas 23andMe ha hallado que las diferencias en un gen, el denominado gen ABO, que influye en el tipo de sangre puede afectar la susceptibilidad al coronavirus.



Los científicos de este gigante de pruebas genéticas han estado analizando en 750.000 pruebas (y aún no han terminado) los factores genéticos para tratar de determinar por qué algunas personas que contraen el nuevo coronavirus no experimentan síntomas, mientras que otras se enferman gravemente.



Los resultados preliminares de un estudio iniciado el pasado mes de abril que buscaba utilizar los millones de perfiles en su base de datos de ADN para arrojar luz sobre el rol de la genética en la enfermedad, sugieren que las personas que tienen sangre del tipo O están más protegidos contra el coronavirus.



Según los datos publicados por 23andMe, las personas con tipo de sangre O tienen entre un 9% y un 18% menos de probabilidades de tener resultados positivos para la Covid-19 que las personas con otros tipos de sangre. Estos hallazgos se mantienen cuando se ajustan por edad, sexo, índice de masa corporal y origen étnico.



Aunque el estudio encontró que el grupo sanguíneo O sólo era protector entre los tipos de sangre rhesus positivos, las diferencias en el factor rhesus (tipo de sangre + o -) no fueron significativas en los datos de 23andMe. Tampoco fue un factor de susceptibilidad o gravedad en los casos. Además, entre las personas expuestas al virus, la atención médica y otros trabajadores de primera línea, descubrieron que el tipo de sangre O es similarmente protector, pero la proporción de casos dentro de los estratos es mayor.



Entre los encuestados del estudio, el porcentaje que informaron una prueba positiva para Covid-19 es más bajo para las personas con tipo de sangre O. El porcentaje que informaron una prueba positiva para Covid-19 fue más alto entre aquellos con el tipo de sangre AB.



Tanto los datos sobre el tipo de sangre como los hallazgos genéticos preliminares también parecen respaldar una variante en el gen ABO asociada con un menor riesgo. Al menos dos estudios publicados recientemente, uno de investigadores en China y el más reciente de investigadores en Italia y España, han analizado el papel del gen ABO en la Covid-19. El estudio en China analizó la susceptibilidad, mientras que el estudio italiano y español encontró una asociación con el tipo de sangre y la gravedad de la enfermedad.



Ese estudio analizó los genes de más de 1.600 pacientes en Italia y España que experimentaron insuficiencia respiratoria y descubrió que tener sangre tipo A estaba relacionado con un aumento de 50% en la probabilidad de que un paciente requiriera un ventilador. Por su parte, el estudio en China entregó resultados similares con respecto a la susceptibilidad de una persona a la Covid-19.



"También ha habido algunos informes de vínculos entre la Covid-19, la coagulación de la sangre y las enfermedades cardiovasculares", asegura Adam Auton, investigador principal del estudio de 23andMe. Pese a los interesantes resultados, Auton ha advertido que queda mucho camino por recorrer, " incluso con estos tamaños de muestra, podría no ser suficiente encontrar asociaciones genéticas". (El Mundo)