Para Evo Morales, "la pandemia es parte de una guerra biológica"

El ex presidente de Bolivia Evo Morales emparentó este domingo a la pandemia del coronavirus Covid-19 con una "guerra biológica", sin identificar el origen.



El ex mandatario, que se encuentra asilado en la Argentina, criticó el manejo de la crisis por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, mientras advirtió que "la vida no puede ser una mercancía".



"Pienso que esta pandemia es parte de una guerra biológica, o tal vez sea parte de una guerra económica, pero sí, casi nos estamos convenciendo de que es parte de una guerra biológica", expresó Morales en diálogo con una radio porteña.



El ex presidente criticó al sistema capitalista y al manejo de la pandemia de ciertos países, al señalar que "para el sistema capitalista, norteamericano, los viejos son una población innecesaria. Son una carga para el Estado pero también para el sector privado los discapacitados, y fundamentalmente la gente humilde".



"La salud no puede tener precio, ser negocio privado. La vida no puede ser una mercancía, esa es nuestra profunda diferencia con el sistema capitalista", añadió.



Luego de más de 13 años en el poder, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia en noviembre pasado en medio de crecientes protestas y levantamientos policiales ocurridos a partir de una supuesta manipulación de los resultados de las últimas elecciones en su país.