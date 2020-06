EEUU: Arremetió con su auto contra manifestantes y le disparó a uno de ellos

En videos subidos a las redes sociales se puede ver el momento exacto en que un auto avanza por la calle contra un grupo de personas en la esquina de 11th Avenue y Pine Street.En el camino, algunos manifestantes arrojan objetos contra el parabrisas y la carrocería del vehículo.Cuando el conductor detuvo el auto, más personas se acercaron para increparlo. De pronto, se escuchó un disparo y un manifestante que se hallaba a centímetros de la ventanilla del conductor cayó al suelo.La víctima, un hombre afrodescendiente de 27 años, recibió la bala en el hombro derecho y fue asistido por otras personas que participaban de la protesta."Escuché el disparo, me hirió en el brazo. Me moví justo a tiempo. Mi objetivo era proteger a la gente", dijo el joven,que recibió la atención de los médicos del departamento de Bomberos de Seattle.Segundos más tarde del ataque, el conductor bajó del vehículo empuñando un arma de fuego. Se escapó sigilosamente entre los manifestantes y, cuando comenzaron a señalarlo, se perdió a toda velocidad en medio de la protesta.El departamento de Bomberos de Seattle informó que el paciente se halla "estable" en el centro médico de Harboview.La Policía de Seattle informó que un sospechoso se encuentra detenido y el arma fue secuestrada.Según The Seattle Times, hubo reportes de más heridos, pero la Policía aseguró que no registró otros afectados.A lo largo de todo el fin de semana se mantuvieron las marchas por el crimen de George Floyd, que murió asfixiado hace dos semanas después de que un oficial de policía le presionara el cuello con su rodilla en Minneapolis.Las manifestaciones en Seattle fueron pacíficas y se concentraron en Capitol Hill y en el sur de la ciudad.Además de las reivindicaciones de los últimos diez días, el descontento creció por la respuesta policial del sábado, cuando el operativo de seguridad lanzó gases para evitar la instalación de barricadas en 11th Avenue y Pine Street.La jefatura de Policía se disculpó este domingo, pero remarcó que están prohibidas las barricadas.Y este domingo por la noche, la alcaldesa de Seattle se expresó en Twitter."Fue una semana increíblemente dolorosa para nuestra ciudad y nuestro país. Una semana que arroja luz sobre cientos de años de racismo e injusticia sistémica que atormenta nuestro pasado y nuestro presente. Es un momento que nos convoca a todos, incluso a mí, a hacer más y a hacerlo mejor", escribió Jenny Durkan.La alcaldesa pedirá la sanción de una Orden de Emergencia. También exigirá que los policías utilicen cámaras en las protestas y que porten en un lugar visible su número de placa.Anticipó que se discutirán cambios en los procedimientos policiales en las protestas, en referencia a maniobras de estrangulamiento, uso de gases y disparos contra vehículos en movimiento.Además, anunció que no se hará demandas a los manifestantes que se hayan expresado de manera pacífica, incluso en los casos en que se incumplió el toque de queda."No necesitamos que escale la violencia, necesitamos más soluciones. No tengo todas las respuestas, pero si escuchamos las voces de la comunidad y avanzamos juntos, creo que Seattle puede liderar el camino para crear un cambio que dure en el tiempo", concluyó Durkan.