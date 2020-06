Detectan "incrementos preocupantes" de casos de coronavirus en Medio Oriente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que detectó "incrementos preocupantes" de casos de coronavirus en varios países de Medio Oriente, mientras el Reino Unido, el Estado europeo con mayor cantidad de muertes y contagios por la pandemia, registró la cifra más baja de decesos desde que rige el confinamiento.La OMS precisó que el crecimiento de contagios en Medio Oriente se produjo tras el período el mes de Ramadán, que finalizó el 23 de mayo, y en momentos en que algunos países comenzaron a relajar las restricciones para combatir el cooronavirus."Estamos viendo incrementos preocupantes en muchos países en este momento", indicó Richard Brennan, director de Emergencia para la región del Mediterráneo Oriental de la OMS, que abarca desde Marruecos hasta Afganistán, según la agencia de noticias EFE.Los musulmanes terminaron el 23 de mayo el Ramadán, una festividad muy familiar y social.Si bien muchos países de la región establecieron toques de queda y duras restricciones, en los últimos días algunos como Arabia Saudíta anunciaron un proceso de flexibilización por fases.En otros países, como Irak, los toques de queda fueron intermitentes, y en Egipto comenzaron a reactivar algunas actividades económicas, como la de permitir mínimos de ocupación hotelera.En este contexto, varios países incrementarron exponencialmente los contagios diarios desde que terminó el Ramadán hasta hoy: Irán saltó de 2.311 a 3.574 el viernes pasado, Arabia Saudita, de 2.646 a 3.121; Irak, de 87 a 1.252 ,y Egipto, de 783 a 1.348.Arabia Saudíta se convirtió hoy en el decimoquinto país en cruzar la barrera de los 100.000 casos de coronavirus tras confirmar un total de 101.914 afectados y registró en las últimas 24 horas 3.045 nuevos casos y 36 fallecidos, elevando la cifra de muertes a 712.Le sigue Pakistán con 98.943 casos y 2.002 muertes; Qatar, con 68.790 contagios y sólo 54 decesos; Emiratos Árabes, con 38.808 y 276 fallecimientos, y Egipto, con 34.079 y 1.237 muertes."Si todavía no se alcanzó el pico y estás relajando algunas medidas de control que te ayuden a aplanar la curva, no vas a poder aplanar la curva de la forma que quisieras y puedes esperar un incremento en el número de casos", adviritió.En tanto, en la castigada Europa, las muertes por coronavirus en el Reino Unido -el país del continente con más muertes y casos-, se sitúan en 40.542 tras sumar 77 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde que rige el confinamiento, impuesto el 23 de marzo, varios días después que la gran mayoría.El Reino Unido se encuentra en pleno proceso de salida de la cuarentena y ya permite la reapertura de las escuelas de primaria y comercios de bienes no esenciales, si bien a partir de mañana impondrá una cuarentena a los viajeros que lleguen a su territorio.Pese a las restricciones todavía vigentes, cientos de miles de personas volvieron a manifestarse hoy en todo el Reino Unido contra el racismo y el abuso policial, como en muchos países, tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco el 25 de mayo en Estados Unidos.En España, el segundo más afectado del continente, donde 241.550 personas se infectaron y 27.136 de ellas murieron, las autoridades sanitarias informaron hoy que se hicieron más de 2,9 millones de pruebas para detectar el coronavirus desde el inicio de la epidemia hasta el jueves pasado.Le sigue Italia, que tiene menos casos, 234.998, pero más decesos: 33.899. No obstante, en la jornada, con 53 nuevos fallecidos y otros 197 contagios, las autoridad destacaron el descenso diario en ambas cifras.Por otra parte, en América, el continente más afectado por la pandemia con Estados Unidos y Brasil a la cabeza, la pandemia no da tregua.Estados Unidos contabilizaba hoy 1,93 millones de casos confirmados de coronavirus y 110.047 muertes por la enfermedad, según la Universidad Johns Hopkins.En Brasil, donde ya rige la decisión de retrasar la difusión cotidiana de las estadísticas, cuya metodología fue cambiada en una medida que causó gran polémica, el gobierno reportó anoche 672.846 casos confirmados y 35.930 defunciones.En Perú, el segundo país de América latina y el octavo en todo el mundo con más casos de coronavirus, el gobierno informó hoy que contabilizaba 196.515 contagios y 5.465 muertes por coronavirus.En Chile, el tercer país latinoamericano más castigado por la pandemia, las autoridades reconocieron 134.150 casos confirmados -con un nuevo récord diario de 6.405- y 1.637 fallecimientos por Covid-19.