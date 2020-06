Unión Europea reabrirá las fronteras internas en junio y externas en julio

Los países de la Unión Europea levantarán a lo largo de junio las restricciones que aplican entre ellos con motivo de la pandemia y comenzarán a preparar la reapertura gradual de las fronteras exteriores desde julio, dijo este viernes la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson.



Este asunto se abordó durante una videoconferencia de ministros europeos de Interior en la que "una mayoría" de países dejó claro que de aquí al 15 de junio habrá levantado los controles en las fronteras, mientras que "otros" lo harán antes de finales de mes.



"Existe un acuerdo con la mayoría de los países Schengen para reabrir las fronteras internas a partir del 15 de junio. Hay una serie de excepciones a esto, incluida España, que establece la fecha del 1 de julio", dijo al término de la reunión el ministro belga de Interior, Pieter De Crem, en su cuenta en Twitter.



La comisaria Johansson dijo que, en un contexto de mejora de la situación sanitaria, el mantenimiento de las restricciones y la prohibición de viajes no están justificados, aunque a la vez pidió no bajar la guardia y mantener medidas como la distancia social.



Las limitaciones que se mantengan deberán --añadió-- estar "basadas en criterios objetivos relacionados con la salud, no discriminatorios y proporcionados".



Con vistas a las vacaciones de verano, algunos países, como Francia y Alemania, han anunciado su intención de reabrir las fronteras a partir del 15 de junio.



En el caso de Italia, este país lo hizo el 3 de junio, y Austria un día después con todos sus países vecinos -excepto la propia Italia-, mientras ha mantenido la exigencia de 14 días de cuarentena o un test negativo de coronavirus para los que llegan de otros estados como Suecia, Reino Unido o España.



Por otra parte, los ministros comenzaron a debatir este viernes el futuro levantamiento de las restricciones respecto de viajes no esenciales desde terceros países.



Johansson recordó que la recomendación de Bruselas sobre esos desplazamientos finalizará el próximo 15 de junio y añadió que "casi todos los Estados miembros han expresado este viernes una clara preferencia de prolongar" ese periodo.



"Entiendo que las fronteras interiores se levantarán a finales de mes y que consideraremos el gradual levantamiento de restricciones de viajes no esenciales a la UE a principios de julio", dijo.



La comisaria subrayó que tiene previsto trabajar estrechamente con los países en los próximos días "para la buena coordinación" en el levantamiento de las fronteras exteriores, tal como se ha hecho con las interiores, y explicó que Bruselas prepara una comunicación en ese sentido que será adoptada la próxima semana.



Precisamente este viernes, España e Italia pidieron a la Comisión Europea que garantice un enfoque coordinado para la reapertura de las fronteras interiores y exteriores y vele por que no se produzca ninguna discriminación.



En una carta dirigida a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pidieron que el levantamiento de las restricciones de desplazamiento en las fronteras comunitarias se haga de forma coordinada y no discriminatoria entre todos los Estados miembros. Y ello teniendo en cuenta criterios epidemiológicos "comunes, claros y transparentes", añadieron.



Ambos mandatarios también abogaron por un proceso "gradual" y "coordinado" para la reapertura de fronteras exteriores del bloque comunitario.



Los jefes de Gobierno de dos de los países más afectados por la pandemia y con mayor atractivo turístico subrayaron, asimismo, que el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea (UE) debería tener un papel de liderazgo en el proceso de recuperación de la libertad de movimientos.



Ambos consideraron de "vital importancia" que todos los países miembros se comprometan a compartir información, y calificaron de "esencial" que el transporte se rija por protocolos de seguridad sanitaria armonizados y acordados por todos.