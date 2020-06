Italia registró 85 fallecidos y 518 nuevos contagios de coronavirus

Italia ha registrado 85 fallecidos en las últimas 24 horas y un repunte en los nuevos casos de contagio, que han sido 518 respecto del jueves, el dato más alto desde el pasado 28 de mayo, indicó hoy Protección Civil en su último balance oficial.



De estos 518 contagios, 402 se han contabilizado en la región de Lombardía (norte), la más afectada por la pandemia.



El número total de muertos desde que se inició la emergencia de coronavirus en el país, el 21 de febrero, es de 33.774, y los casos totales de contagio ascienden a 234.531, contando los enfermos, los muertos y los dados de alta.



Actualmente en Italia hay 36.976 pacientes positivos, 1.453 menos que el jueves, y 163.781 personas se han curado desde el inicio de la emergencia, 1.886 más en 24 horas.



Lombardía es la región más afectada, y le siguen Piamonte, que ha tenido en el último día 49 nuevos contagios y Emilia-Romaña, 17; mientras que en otras seis regiones no se han contabilizado ninguno.





Italia abrió el miércoles sus fronteras con los países de la Unión Europea sin que sus ciudadanos tengan que guardar cuarentena, un gesto que busca reactivar el sector del turismo, que ha sufrido cancelaciones masivas en los últimos meses como consecuencia de la pandemia.



Este viernes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, informaron de que han pedido a la Comisión Europea un plan que coordine la apertura de las fronteras en los países de la Unión.



"El levantamiento de las restricciones en las fronteras en la UE debe hacerse de forma coordinada, en base a criterios comunes y transparentes. He enviado, junto a Giuseppe Conte, una carta a la Comisión Europea para que la transición a la Nueva Normalidad en Europa sea segura", escribió Sánchez en las redes sociales.



"La vuelta de la Unión Europea a la normalidad necesita, para los movimientos fronterizos, criterios compartidos, transparencia y coordinación. Este es el objetivo de la carta que he enviado, junto a Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen", dijo por su parte Conte.