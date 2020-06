Video: Estudiante tuvo sexo durante clase virtual pero olvidó micrófono abierto

La suspensión de clases presenciales producto del aislamiento social por la pandemia de coronavirus obligó a los docentes a tener que enseñar sus contenidos a través de plataformas virtuales. Sin embargo, todavía hay gente que no termina de acostumbrase a su funcionamiento y puede pasar vergüenza.En Colombia, una joven se volvió viral por un descuido combinado con un toque de maldad de una compañera. La protagonista de esta historia se olvidó el micrófono encendido en medio de una clase y todos los estudiantes escucharon sus gemidos durante una relación sexual."Lorena, te estamos escuchando, tenés el micrófono abierto", le advirtió la profesora, notablemente incómoda por lo que estaba sucediendo. Otra alumna decidió filmar lo que ocurría y lo compartió en las redes sociales.

En el video se ve cómo la docente está explicando un contenido cuando se empiezan a escuchar sonidos extraños, golpes y jadeos. La profesora advierte lo que está pasando y trata de alertar a la alumna, mientras que la chica que filma no puede parar de reírse.Pese a todo, la docente no perdió la calma y le dijo al resto del curso: "Esperen, voy a silenciar su micrófono". Luego, incrédula de la situación, la mujer soltó un "Madre mía".Estas imágenes escalaron rápido en Internet y se volvieron virales. Los usuarios se apropiaron de la historia para hacer sus clásicos memes.Pero también trajo controversias, críticas y bronca por la forma en que la joven expuso a su compañera. Frente a esto, la chica que publicó el video se excusó y afirmó: "La nena ni se enteró, yo creo. Porque duró 'conectada' toda la clase y yo ni su número tengo como para haberle dicho algo".Además, destacó el buen manejo de la situación que hizo la docente: "¿Podemos hablar de lo bonita que es mi profesora y que se lo tomó súperbien? Después de oír tremenda c... merece un premio a profe del año en clases virtuales".Luego de que las imágenes se volvieran virales, el hashtag #Lorena se convirtió en una de las tendencias más leídas de Twitter en Colombia. Entre miles de mensajes, los usuarios escribieron: "Unas ganas de disfrutar las clases virtuales tanto como #Lorena" o "#lorena solamente no estaba en el momento adecuado, PUNTO". Fuente: (TN).-