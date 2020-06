Imágenes: Policías se arrodillan ante manifestantes en Estados Unidos

El comandante Cory Palka, de la división oeste de la Policía de Los Ángeles con 33 años de experiencia, estaba al mando del operativo que vigilaba una manifestación. Acompañado por un par de agentes, pidió el megáfono.Fue entonces que expresó: "Ya sé, a nosotros también nos cambian las reglas sobre la marcha, vemos vuestras pancartas, leemos lo que dicen, sabemos que hay problemas, también hay una gran grieta entre nosotros, yo soy un tío normal que intenta hacer lo mejor por su comunidad. No queremos disparar, no queremos hacer daño".Estas palabras sorprendieron en gran medida a la población que estaba alrededor suyo, sobre todo cuando dijo: "Escuchen, ¿si me arrodillo me prometen que esto será pacífico? En los próximos 30 o 40 minutos, si se van pacíficamente por donde vinieron, les doy mi palabra de honor de que no se encontrarán con policías".Escenas parecidas se habían vivido el domingo en Camden, Nueva Jersey, y en Santa Cruz, California. El lunes, una línea de antidisturbios de Atlanta siguió el mismo ejemplo. El jefe de policía de Denver se unió a la cabecera de una manifestación. Escenas parecidas se han visto por todo el país. Desde los jefes de policía y los alcaldes solo se escucha solidaridad y comprensión ante la indignación ciudadana.

